جورجیا ملونی:

اروپا باید بدون اتکا به قدرت‌های خارجی از خود دفاع کند

اروپا باید بدون اتکا به قدرت‌های خارجی از خود دفاع کند
کد خبر : 1723550
نخست وزیر ایتالیا گفت که اتحادیه اروپا باید مسئولیت‌های دفاعی خود را بدون اتکا به قدرت‌های خارجی بر عهده بگیرد.

به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، «جورجیا ملونی» نخست وزیر ایتالیا، بر نیاز اتحادیه اروپا به از سرگیری مسئولت‌های دفاعی خود  بدون اتکا به قدرت‌های خارجی تاکید کرد.

 ملونی این اظهارات را در جریان مصاحبه با کانا «لا۷ » در واکنش به  سند استراتژیک ایالات متحده که از سوی کاخ سفید در روز گذشته -جمعه- منتشر شد، بیان کرد.

وی رو به وخامت بودن روابط میان ایالات متحده و اروپا را رد کرد و اظهار داشت که دکترین «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده، منعکس کننده گفت‌وگوهای دیرینه میان واشنگتن و اروپا و روند تاریخی اجتناب ناپذیر است.

نخست وزیر ایتالیا اظهار داشت: سوال اصلی این است که شما چقدر در رابطه با دفاع از منافع خود جدی هستید؟ آمریکایی‌ها این قدرت را دارند که از منافع خود محافظ کرده و تصمیم بگیرند چگونه از آنها دفاع کنند و فکر کنم اروپا نیز باید از آن پیروی کند».

 

 

 

 

