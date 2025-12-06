شهادت ۳ فلسطینی دیگر به دست اشغالگران صهیونیست

به گزارش ایلنا به نقل از وفا، منابع پزشکی در نوار غزه صبح امروز -شنبه- از شهادت ۳ فلسطینی در حمله هوایی اشغالگران صهیونیست به «بیت لاهیا» و از سرگیری گلوله باران و تخریب خانه‌ها در سرتاسر نوار غزه خبر دادند.

خبرگزاری وفا به نقل از منابع پزشکی گزارش داد که «سهیل دهمان»، بر اثر جراحات وارده در پی حمله هوایی روز گذشته رژیم صهیونیستی در بیت لاهیا به شهادت رسید.

همچنین «رفیق محمد مصباح العطار»، نیز در جریان حمله هوایی نیروهای اشغالگردر غرب بیت لاهیا به شهادت رسید و ۳ فلسطینی دیگر نیز مجروح شدند.

نیروهای رژیم صهیونیستی به نقض مکرر آتش‌بس ادامه می‌دهند.

