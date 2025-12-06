خبرگزاری کار ایران
تام باراک:

آمریکا برای دستیابی به توافق با تهران آماده است/ شانس زیادی برای توافق بین سوریه و اسرائیل وجود دارد

آمریکا برای دستیابی به توافق با تهران آماده است/ شانس زیادی برای توافق بین سوریه و اسرائیل وجود دارد
فرستاده ویژه ‌رئیس‌جمهور آمریکا‌ به سوریه، تأیید کرد که «دولت آمریکا رویکرد تغییر رژیم را اتخاذ نمی‌کند.

به گزارش ایلنا به نل از اسپوتنیک،‌ «تام باراک»، فرستاده ویژه ‌رئیس‌جمهور آمریکا‌ به سوریه، تأیید کرد که «دولت آمریکا رویکرد تغییر رژیم را اتخاذ نمی‌کند. 

باراک در مصاحبه‌ای با روزنامه نشنال توضیح داد که «رئیس جمهور ترامپ و مارکو روبیو، وزیر ‌خارجه، از هیچ اقدامی با هدف تغییر رژیم در ایران حمایت نمی‌کنند، بلکه راه‌حل‌های منطقه‌ای به رهبری کشورهای منطقه را ترجیح می‌دهند.»

وی افزود ‌که «واگذاری پرونده به کشورهای منطقه منطقی‌ترین گزینه است.»

باراک گفت: «دولت آمریکا برای دستیابی به توافق با تهران آماده است.»

وی همچنین درباره رویارویی بین اسرائیل و ایران گفت که «داستان هنوز به پایان خود نرسیده است؛ ما در فصل پنجم رمانی هستیم که هنوز نیمه‌تمام است»، که نشان می‌دهد این درگیری هنوز در معرض تحولات بسیاری است.

در جریان این گفت‌وگو، باراک به وضعیت سوریه پرداخت و تأکید کرد که واشنگتن فرصتی واقعی برای پیشرفت به سمت توافق بین سوریه و اسرائیل می‌بیند، که با ترتیبات امنیتی آغاز می‌شود و سپس گام‌های بعدی به سمت عادی‌سازی روابط برداشته می‌شود.

وی توضیح داد که «رئیس جمهور ترامپ بسیار علاقه‌مند به دستیابی به این توافق است، همانطور که اسرائیل نیز هست»، و خاطرنشان کرد که مرحله اول شامل توافق در مورد مرزها و مناطق امن خواهد بود.

 

 

