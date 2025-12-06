استرالیا ۴ مقام طالبان را تحریم کرد

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، استرالیا ‌تحریم‌های مالی و ممنوعیت سفر علیه چهار مقام دولت طالبان افغانستان را به دلیل آنچه که وخامت وضعیت حقوق بشر در این کشور، به ویژه برای زنان و دختران خواند، اعمال کرد.

«پنی وانگ»، وزیر ‌خارجه استرالیا، گفت که این مقامات «در سرکوب زنان و دختران و تضعیف حکومتداری خوب یا حاکمیت قانون» در کشور تحت کنترل طالبان دست داشته‌اند.

وانگ در بیانیه‌ای گفت که این تحریم‌ها سه وزیر طالبان و رئیس دیوان عالی این گروه را هدف قرار داده و آن‌ها را به محدود کردن دسترسی دختران و زنان به «آموزش، اشتغال، آزادی رفت و آمد و توانایی مشارکت در زندگی عمومی» متهم کرد.

انتهای پیام/