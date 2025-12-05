حمله رژیم صهیونیستی به شرق شهر غزه
هواپیماهای نظامی ارتش رژیم صهیونیستی شامگاه پنجشنبه چندین نوبت مناطق شرقی شهر غزه را هدف حمله قرار دادند.
به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، هواپیماهای نظامی ارتش رژیم صهیونیستی شامگاه پنجشنبه چندین نوبت مناطق شرقی شهر غزه را هدف حمله قرار دادند.
جزئیات بیشتری درباره نوع اهداف یا میزان خسارتهای احتمالی منتشر نشده است.
ارتش رژیم صهیونیستی شامگاه چهارشنبه نیز، مناطقی در جنوب غزه را هدف حمله قرار داده بود.
رژیم صهیونیستی مدعی شده بود که این حمله در واکنش به تبادل آتش در رفح صورت گرفت.
در جریان این درگیریها، چهار نظامی صهیونیست زخمی شده بودند.