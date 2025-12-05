صدقیان در گفتوگو با ایلنا تشریح کرد:
پشتپرده درخواست اربیل برای استقرار پدافند هوایی آمریکا/ نگاه بغداد به روابط نظامی - امنیتی اقلیم کردستان و واشنگتن
کارشناس مسائل منطقه گفت: اگر آمریکا احساس کند که ارائه پدافند هوایی به اقلیم کردستان عراق یا حتی به بغداد به سودش است، این کار را انجام میدهد و در غیر این صورت انجام نمیدهد.
محمدصالح صدقیان، کارشناس مسائل منطقه با اشاره به درخواست اقلیم کردستان عراق برای استقرار سامانههای پدافند هوایی آمریکا در این منطقه در گفتوگو با ایلنا اظهار کرد: اساساً این درخواست اربیل به حوادث اخیر به خصوص پس از هدف قرار گرفتن میدان نفتی کورمور برمیگردد. باید توجه داشت که شرکت «دانا گاز» در آن منطقه فعال است و ارتباطی با شرکتهای آمریکایی ندارد و این شرکت، یک مجموعه اماراتی است که بر سر چاههای گازی دهوک، سلیمانیه و اربیل فعالیت گسترده نفتی و گازی دارد. دولت عراق نیز کمیتهای تشکیل داد تا بررسی کند این حمله چه بوده، چه کسانی پشت آن قرار داشتهاند و چه هدفی دنبال شده است. این کمیته هم گزارش خود را روز سهشنبه منتشر کرد، اما نگفت چه گروهی عامل حمله بوده است؛ فقط اعلام کرد که موشکهایی که به چاه مربوطه اصابت کردهاند، از منطقه «توزخورماتو» شلیک شدهاند؛ منطقهای ترکمننشین و عمدتاً شیعه که البته دقیقاً مشخص نشد که چه گروهی در آنجا این اقدام را انجام داده است. برخی از عراقیها میگویند این حمله نه کار حشدالشعبی بوده و نه گروههای مقاومت، بلکه احتمال میدهند خود آمریکاییها یا اسرائیلیها پشت آن باشند و موضوع ارتباط پیدا کند با مسئله حشدالشعبی، تشکیل دولت جدید عراق و مسائل مربوط به گروههای مقاومت. واقعیت این است که حقیقت امر هنوز مشخص نیست و دولت عراق نیز عاملان را مشخص نکرده است.
وی ادامه داد: موضوع دیگر به روابط اقلیم کردستان با آمریکا بازمیگردد. همه میدانیم که میان اقلیم کردستان و آمریکا رابطهای بسیار قوی و محکم وجود دارد؛ رابطهای که حتی قبل از سال ۲۰۰۳ نیز شکل گرفته بود. پس از سقوط صدام نیز اقلیم زیرنظر آمریکا قرار داشت. آن زمان پایگاه الحریر، نخستین محل استقرار نیروهای آمریکایی پس از ورود ارتش آمریکا به اقلیم شد. از سال ۲۰۰۳ تاکنون آمریکا در همان محل مستقر مانده و اکنون «الحریر» بزرگترین پایگاه آمریکا در عراق است و دولت اقلیم همواره از حضور این پایگاه استقبال کرده و در واقع هر آنچه آمریکا خواسته، اقلیم در اختیارش گذاشته است. دیروز نیز بزرگترین کنسولگری آمریکا در جهان، یعنی بزرگترین کنسولگری آمریکا در کل دنیا، در اربیل افتتاح شد. در مراسم افتتاح هم نیچروان بارزانی، رئیس دولت اقلیم، حضور داشت؛ هم مسرور بارزانی، فرزند مسعود بارزانی، و هم بافل طالبانی از سلیمانیه. این سه چهره برجسته اقلیم همراه با مسئولان آمریکایی در مراسم شرکت کردند که این حضور و این سطح از همراهی نشان میدهد که روابط اقلیم با آمریکا تا چه حد عمیق و راهبردی است.
این تحلیلگر مسائل سیاسی تصریح کرد: وقتی ترامپ میگوید که در حال بررسی استقرار سامانه پدافند هوایی در اقلیم هستند، باید توجه کنیم که ارتش عراق اکنون عملاً سامانه پدافند هوایی ندارد و اساسا در سراسر عراق، پدافند عملیاتی وجود ندارد. بنابراین اگر آمریکا بخواهد ضدهوایی در اقلیم کردستان عراق مستقر کند، بعید است صرفاً به درخواست اقلیم باشد. به نظر من یا آمریکاییها خودشان این پیشنهاد را مطرح کردهاند، یا اقلیم کردستان درخواست را ارسال کرده و آمریکا پذیرفته است. در هر حال اصل موضوع این است که آمریکاییها میخواهند سامانه پدافندی را در پایگاه الحریر مستقر کنند و این موضوع میتواند به سود اسرائیل هم باشد، چون اگر موشکهایی از ایران به سمت اسرائیل یا به سمت پایگاههای آمریکا در اقلیم یا حتی مناطق دیگری مثل جمهوری آذربایجان حرکت کنند، این سامانه میتواند نقش دفاعی ایفا کند و این یک احتمال جدی است. احتمال دیگر هم مربوط به شرکت دانا گاز است؛ این شرکت در حوزه گاز و انرژی و حتی حملونقل و اقتصاد منطقه فعالیتهای گسترده در سلیمانیه، دهوک، اربیل و حلبچه دارد. طبیعی است که اقلیم نمیخواهد این شرکت را از دست بدهد و هر روز شاهد اصابت راکت و خمپاره به تأسیسات انرژی و اقتصادی باشد. بنابراین ممکن است اقلیم بخواهد از شرکتهای خارجی مستقر در منطقه حفاظت کند.
وی در تشریح نگاه بغداد به این درخواست اقلیم کردستان عراق گفت: به نظر میرسد دولت عراق اکنون قدرت ایستادگی در برابر آمریکا را ندارد. شرایط عراق به گونهای نیست که بتواند در برابر خواست آمریکا امتناع کند. آمریکا هم براساس منافع خود تصمیم میگیرد، نه منافع عراق یا اقلیم کردستان. دولت عراق تا این لحظه هیچ واکنش رسمی نشان نداده و بعید میدانم که بتواند مخالفت جدی کند. حتی احتمالاً عراق از این وضعیت استقبال هم خواهد کرد؛ چون در جریان تحرکات هوایی اسرائیل در ۱۰ روز پیش، جنگندههای اسرائیلی وارد عراق شدند و تا نزدیکی مرزهای ایران پیش رفتند و عراق کاملاً ناتوان از مقابله بود. عراق حتی توان استفاده مستقل از جنگندههای اف-۱۶ خود را ندارد، چون پرواز آنها باید با موافقت آمریکا باشد. بنابراین کاملاً مشخص شد که این موضوع پیچیده است و آمریکا تنها بر اساس منافع خود تصمیم میگیرد. اگر آمریکا احساس کند که ارائه پدافند به اقلیم یا حتی به بغداد به سودش است، این کار را انجام میدهد؛ اگر نه، انجام نمیدهد و این در حالیست که تا این لحظه هیچ واکنشی از دولت عراق نسبت به این مسئله صادر نشده است.