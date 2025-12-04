پوتین: دونباس و نووروسیه را با زور یا توافق آزاد میکنیم/ با همه پیشنهادهای آمریکایی موافق نیستیم
رئیسجمهور روسیه با تشریح جزئیات دیدار خود با فرستادگان آمریکایی اعلام کرد روسیه در مسیر «آزادسازی» دونباس و نووروسیه چه از راه توافق و چه با استفاده از قدرت نظامی، عقبنشینی نخواهد کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از النشره، ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه در گفتوگویی با روزنامه «ایندیا تودی» گفت: «یا این سرزمینها را با زور آزاد میکنیم، یا اینکه نیروهای اوکراینی آن را ترک کنند و دست از کشتار مردم بردارند.»
پوتین افزود: «ما به اوکراین و نیروهای اوکراینی از همان ابتدا گفتیم: مردم نمیخواهند با شما زندگی کنند؛ آنها همهپرسی برگزار کردند و به استقلال رأی دادند. عقبنشینی کنید و هیچ اقدام نظامیای انجام نخواهد شد. اما نه، آنها ترجیح میدهند بجنگند. خب، دیگر صبر ما تمام شده است.»
پوتین با تاکید بر اینکه «رسیدن به توافق میان طرفهای درگیر کار سادهای نیست»، گفت: دونالد ترامپ و من مطمئن هستیم که او صادقانه به دنبال یافتن راه حلی توافقی برای مشکل اوکراین است.
ولادیمیر پوتین همچنین با اشاره به دیدار ۵ ساعته با استیو ویتکاف و جارد کوشنر، فرستادگان رئیس جمهور آمریکا، این دیدار را بسیار ضروری و مفید خواند و تاکید کرد که پیشنهاداتی که هیئت آمریکایی به مسکو ارائه کرد، بر اساس توافقات آنها با ترامپ در آلاسکا بود.
پوتین افزود که در طول مذاکرات با ویتکاف تقریبا همه نکات مورد بحث قرار گرفت و به همین دلیل جلسه طولانی شد.
پوتین ادامه داد: در پیشنهادات آمریکا مسائلی وجود دارد که ما با آنها موافق نبودیم و با ویتکاف در مورد آنها بحث شد.