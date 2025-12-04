به گزارش ایلنا به نقل از یورونیوز، یک شرکت چینی آزمایش‌ نوعی از پهپادهای ضربتی- شناسایی را آغاز کرده است که در طراحی و هدف عملیاتی، شباهت زیادی به پهپاد ایرانی پرکاربرد «شاهد-۱۳۶» دارد.

بر اساس گزارش منتشرشده از سوی پایگاه «میلیتارنی»، این شرکت چینی آزمایش پهپاد انتحاری «لونگ ام‌۹» (LOONG M9) را از مدتی پیش آغاز کرده است.

شرکت پهپادسازی «لونگ» این پهپاد را به عنوان یک «پهپاد بال‌دلتا با توان حمل بار سنگین، مداومت پروازی بالا و موتور سوختی» توصیف می‌کند. پهپادی که برای مأموریت‌های شناسایی، حمله نظامی، حملات تاکتیکی و همچنین تمرین هدف‌گیری پدافند هوایی طراحی شده است.

اطلاعات فنی منتشرشده از سوی سازنده نشان می‌دهد لونگ ام۹ با دهانه بال ۲.۵ متر و طول بدنه ۳.۵ متر بوده که با استفاده از یک منجنیق با کمک راکت برای استقرار سریع پرتاب می‌شود.

شرکت سازنده ظرفیت حمل بار این پهپاد را ۵۰ کیلوگرم، وزن خالی آن را ۶۲.۵ کیلوگرم و حداکثر وزن برخاست آن را ۲۰۰ کیلوگرم اعلام کرده است.

این مشخصات به پهپاد امکان نصب کلاهک‌های انفجاری یا ماژول‌های شناسایی نوری را داده و آن را به رده پهپادهای «تاکتیکی سنگین» می‌برند.

شرکت سازنده می‌گوید سرعت کروز پهپاد ۱۹۰ کیلومتر بر ساعت و حداکثر سرعت آن ۲۲۳ کیلومتر بر ساعت است. این پهپاد بنابر ادعای سازندگان می‌تواند تا ارتفاع ۴۵۰۰ متر اوج بگیرد.

یک مخزن سوخت ۱۰۸ لیتری و مصرف سوخت ۱۰ تا ۱۲ لیتر در ساعت برد اعلام‌شده ۱۶۲۰ کیلومتر و مداومت پروازی ۸ تا ۹ ساعت را ممکن می‌سازد؛ اعدادی که با پهپادهای سرگردان دوربرد قابل مقایسه‌اند.

شرکت همچنین اعلام کرده است که مجموعه هدایت پهپاد شامل رهگیری دوگانه با نور مرئی، حالت‌های حمله به مختصات ثابت، ارتباطات با پرش فرکانسی، سامانه ناوبری ماهواره‌ای چندباند، لینک‌های داده ضدجمینگ و هدایت نهایی با زاویه حمله ۱۵ تا ۷۰ درجه است.

به گفته کارشناسان، ترکیب این مجموعه پروفایل عملیاتی لونگ ام۹ را مشابه پهپادهای دوربرد شاهد قرار می‌دهد.

انتهای پیام/