اسرائیل و لبنان رو در روی هم؛ در نشست الناقوره چه گذشت؟

به گزارش ایلنا، نشریه «اکسیوس» به نقل از یک منبع مطلع نوشت نشست الناقوره با میانجی‌گری مورگان آورتاگوس، نماینده رئیس‌جمهور آمریکا در لبنان، برگزار شد و محور اصلی آن آشنایی و ایجاد کانال ارتباطی بین طرفین بود.

مسئله کلیدی در این دیدار، همکاری اقتصادی در جنوب لبنان و به ویژه تلاش‌ها برای بازسازی مناطق آسیب‌دیده از جنگ بود. طرفین پروژه‌های مشترک محدودی را بررسی کردند، اما دیدگاه آمریکا در بلندمدت ایجاد منطقه‌ای اقتصادی در طول مرز، بدون حضور حزب‌الله و تسلیحات سنگین، است.

طرفین توافق کردند پیش از آغاز سال جدید دوباره دیدار کنند و پیشنهادات اقتصادی جدیدی ارائه دهند که بتواند اعتمادسازی دوجانبه را تقویت کند.

همچنین همه طرف‌ها بر این نکته توافق دارند که هدف اصلی خلع سلاح حزب‌الله باقی می‌ماند و ارتش‌های هر دو طرف به همراه ارتش آمریکا در چارچوب سازوکار آتش‌بس به فعالیت مشترک برای تحقق این هدف ادامه خواهند داد.

برگزاری این نشست که برای اولین بار پس از 42 سال در نوع خود به شمار می‌رفت، موجب خشم بسیاری از مردم لبنان شده است، در همین راستا شب گذشته جمعی از شهروندان لبنانی در اعتراض به رفتار دولت این کشور نسبت به سازش با رژیم صهیونیستی به خیابان‌ها آمدند.

دفتر نتانیاهو: نشست در فضایی مثبت برگزار شد

در همین حال، دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد که نشست الناقوره در فضایی مثبت برگزار شد و ۲ طرف بر تهیه طرح‌هایی برای تقویت همکاری اقتصادی احتمالی با لبنان توافق کردند.

دفتر نخست وزیر رژیم صهیونیستی در ادامه بیان کرد که «اسرائیل» تأکید کرد که خلع سلاح حزب‌الله اقدامی الزامی است، فارغ از این‌که همکاری اقتصادی تقویت شود یا نه.

دفتر نتانیاهو اعلام کرد که طرفین در نشست الناقوره توافق کردند که گفت‌وگوها ادامه یابد.

پیش از این نواف سلام، نخست‌وزیر لبنان اعلام کرده بود که هرگونه روند احتمالی عادی‌سازی با اسرائیل باید پس از دستیابی به یک توافق‌ صلح جامع صورت گیرد.

انتهای پیام/