ترامپ: رئیس‌جمهور بعدی آمریکا من نخواهم بود
دونالد ترامپ اعلام کرد که در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۸ نامزد نخواهد بود و گزینه بعدی حزب جمهوری‌خواه از میان اعضای دولت او انتخاب خواهد شد.

به گزارش ایلنا به نقل از النشره، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرد که در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۸ نامزد حزب جمهوری‌خواه نخواهد بود و نامزد بعدی از میان اعضای دولت او انتخاب خواهد شد.

ترامپ در جلسه کابینه افزود که جمهوری‌خواهان به دلیل آنچه «سیاست‌های بسیار ضعیف دموکرات‌ها» خواند، نسبت به حزب دموکرات در موقعیت بهتری قرار دارند.

رئیس‌جمهور آمریکا درباره انتخابات ۲۰۲۸ گفت: «این من نخواهم بود. احتمالا یکی از افرادی که اکنون دور این میز نشسته‌اند، نامزد خواهند شد. شاید حتی دو نفر از آن‌ها با هم رقابت کنند.»

 

