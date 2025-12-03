ترامپ از نتانیاهو خواست تا از تشدید تنش نظامی علیه سوریه خودداری کند

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، آکسیوس به نقل از منابع آمریکایی و صهیونیستی گزارش داد که «دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده در گفت‌وگوی تلفنی خود با «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در روز دوشنبه یکم دسامبر، از وی خواسته تا از تشدید تنش نظامی علیه سوریه خودداری کند و رهبر موقت این کشور را تحریک نکند.

به گزارش آکسیوس، ترامپ تلاش کرد نتانیاهو را متقاعد کند که مقامات جدید سوریه تمایل مثبتی به گفت‌وگوهای بیشتر با رژیم صهیونیستی دارند و اقدامات نظامی عجولانه از سوی طرف اسرائیلی می‌تواند این پویایی را مختل کرده و موضع سوریه را سخت‌تر کند.

بر اساس گزارش‌ها به دنبال این تماس نتانیاهو دست‌کم روی کاغذ موضع خود نسبت به سوریه را نرم تر کرده است.

علاوه بر این، اکسیوس گزارش داد که رئیس جمهور آمریکا از نتانیاهو خواسته است تا تعهد بیشتری به اصول اساسی حل‌و‌فصل درگیری در نوار غزه نشان دهد.

انتهای پیام/