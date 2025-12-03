خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

چین خواستار قطع روابط رسمی واشنگتن با تایوان شد

چین خواستار قطع روابط رسمی واشنگتن با تایوان شد
کد خبر : 1722530
لینک کوتاه کپی شد.

چین از ایالات متحده خواست تا روابط رسمی خود با تایوان را متوقف کند.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «لین جیان»، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری خلق چین، گفت که این کشور با هرگونه تعامل رسمی بین ایالات متحده و تایوان مخالف است.

این دیپلمات یادآوری کرد: «مسئله تایوان برای منافع بنیادین چین محوری است و اولین خط قرمز در روابط چین و ایالات متحده است که نباید از آن عبور کرد».

وزارت خارجه چین تاکید کرد: «در بیانیه مشترک برقراری روابط دیپلماتیک، ایالات متحده متعهد شده است که فقط روابط فرهنگی و تجاری غیررسمی با تایوان را حفظ کند. پکن از واشنگتن خواست که با احتیاط زیاد عمل کرده، به هرگونه تماس رسمی با تایپه پایان دهد و سیگنال‌های گمراه‌کننده به نیروهای جدایی‌طلب ارسال نکند».

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی