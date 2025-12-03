چین خواستار قطع روابط رسمی واشنگتن با تایوان شد

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «لین جیان»، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری خلق چین، گفت که این کشور با هرگونه تعامل رسمی بین ایالات متحده و تایوان مخالف است.

این دیپلمات یادآوری کرد: «مسئله تایوان برای منافع بنیادین چین محوری است و اولین خط قرمز در روابط چین و ایالات متحده است که نباید از آن عبور کرد».

وزارت خارجه چین تاکید کرد: «در بیانیه مشترک برقراری روابط دیپلماتیک، ایالات متحده متعهد شده است که فقط روابط فرهنگی و تجاری غیررسمی با تایوان را حفظ کند. پکن از واشنگتن خواست که با احتیاط زیاد عمل کرده، به هرگونه تماس رسمی با تایپه پایان دهد و سیگنال‌های گمراه‌کننده به نیروهای جدایی‌طلب ارسال نکند».

انتهای پیام/