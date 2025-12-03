تصویب دو قطعنامه در سازمان ملل برای پایان دادن به اشغالگری اسرائیل در فلسطین و جولان
مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب دو قطعنامه، بر لزوم پایان دادن به اشغالگری رژیم صهیونیستی در فلسطین و بلندیهای جولان سوریه تأکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره،مجمع عمومی سازمان ملل متحد در حرکتی با حمایت گسترده بینالمللی، دو قطعنامه کلیدی را با هدف پایان دادن به اشغالگری اسرائیل در سرزمینهای اشغالی فلسطین و بلندیهای جولان سوریه به تصویب رساند.
این قطعنامه بار دیگر مسئولیت سازمان ملل در قبال آرمان فلسطین را مورد تاکید قرار داد و خواستار پایان دادن به اشغالگری اسرائیل بر سرزمینهای اشغالی پس از سال ۱۹۶۷ شد و همزمان از راهحل دو کشوری حمایت کرد.
این در حالی بود که پیشنویس قطعنامه مربوط به فلسطین توسط کشورهای جیبوتی، اردن، موریتانی، قطر، سنگال و فلسطین ارائه شد و نتیجه رأیگیری هم به این صورت بود که ۱۵۱ کشور رای موافق، ۱۱ کشور از جمله آمریکا رای مخالف و ۱۱ کشور نیز رای ممتنع دادند.
در همین حال، قطعنامه دیگری که از سوی مصر ارائه شده بود، اسرائیل را به خروج کامل از بلندیهای جولان سوریه فراخواند و در آن تاکید شده بود، اشغال و الحاق این منطقه توسط اسرائیل اقدامی غیرقانونی است و با قطعنامه ۴۹۷ شورای امنیت در سال ۱۹۸۱ مغایرت دارد.
نتیجه رأیگیری درباره این قطعنامه نیز به این شکل بود که ۱۲۳ کشور به آن رای موافق دادند، هفت کشور از جمله آمریکا و دولت اسرائیل به آن رای مخالف و ۴۱ کشور نیز رای ممتنع دادند.