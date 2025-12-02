به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهوری روسیه امروز -سه‌شنبه- هشدار داد که در صورت آغاز هرگونه درگیری از سوی اروپا، «روسیه به‌زودی طرفی برای مذاکره پیدا نخواهد کرد».

وی تأکید کرد که مسکو برنامه‌ای برای رویارویی نظامی با کشورهای اروپایی ندارد، ولی در عین حال گفت: «اگر اروپا جنگ را آغاز کند، روسیه از همین لحظه آماده است».

