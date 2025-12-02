خبرگزاری کار ایران
سازمان ملل هشدار داد:

هوش مصنوعی می‌تواند شکاف میان کشورهای غنی و فقیر را بیشتر کند

سازمان ملل در گزارشی هشدار داد که هوش مصنوعی می‌تواند آغازگر عصر جدیدی از نابرابری میان کشورهای غنی و فقیر باشد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، گزارش سازمان ملل متحد هشدار می‌دهد که هوش مصنوعی می‌تواند شکاف بین کشورهای ثروتمند و فقیر را افزایش دهد.

سازمان ملل امروز -سه‌شنبه- در گزارشی اعلام کرد که هوش مصنوعی می‌تواند شکاف میان کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه را افزایش دهد و خواستار اقدامات سیاسی برای محدود کردن این تاثیر شد.

برنامه توسعه سازمان ملل متحد (یو‌ان‌دی‌پی) نسبت به احتمال گسست بزرگ در حال ظهور میان ملت‌ها از نظر عملکرد اقتصادی، مجموعه مهارت‌های مردم و سیستم‌های حکومتی هشدار داد.

«فیلیپ شلکنس»، اقتصاددان ارشد دفتر منطقه‌ای آسیا و اقیانوسیه برنامه توسعه سازمان ملل متحد، در یک نشست خبری در ژنو گفت: « ما بر این باوریم که پس از پنج دهه گذشته که با همگرایی همراه بوده، هوش مصنوعی آغازگر عصر تازه‌ای از افزایش نابرابری میان کشورها است».

 

 

