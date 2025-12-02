ادعای وزارت جنگ اسرائیل درباره نبرد احتمالی با ایران
در حالی که تنشهای منطقهای رو به افزایش است، یک مقام ارشد وزارت جنگ رژیم صهیونیستی از تلاش تلآویو برای توسعه فناوریهای جدید با هدف مقابله با ایران در رویارویی احتمالی پرده برداشت.
به گزارش ایلنا، روزنامه عبری «هاآرتص» نوشت: امیر بارام، مدیرکل وزارت جنگ اسرائیل روز دوشنبه اعلام کرد تلآویو در حال توسعه مجموعهای از فناوریهای جدید برای استفاده در درگیری احتمالی آینده با ایران است؛ ادعایی که در چارچوب جنگ روانی و تلاش تلآویو برای نمایش قدرت مطرح میشود.
بارام که روز دوشنبه، اول دسامبر، در کنفرانس «فناوری دفاعی» در تلآویو سخن میگفت، بدون ارائه سند معتبر مدعی شد «افزایش توان دفاع هوایی و توسعه موشکهای بالستیک ایران» به ادعای او «باعث بیثباتی در همه جبههها شده» و ارتش اسرائیل باید خود را برای درگیریهای بیشتر آماده کند.
او ادعا کرد «دشمنان در حال یادگیری و سازگاری هستند» و مدعی شد تلآویو «در مرحلهای سرنوشتساز» قرار دارد.
افشای پشتپرده استقرار «پرتو آهنین»
این نخستینبار است که یک مقام ارشد وزارت جنگ رژیم صهیونیستی بهصراحت میگوید چه عواملی باعث شده تا این رژیم در اکتبر ۲۰۲۴ سامانه لیزری «پرتو آهنین» را وارد شبکه پدافند هوایی خود کند.
بارام گفت پس از حمله پهپادی حزبالله لبنان به یک پایگاه آموزشی تیپ گولانی در جنوب حیفا در ۱۳ اکتبر- حملهای که به کشته و زخمی شدن تعدادی از نظامیان صهیونیست انجامید- تلآویو تصمیم گرفته این سامانه را بهطور فوری مستقر کند.
به گفته او، سامانه «پرتو آهنین» از زمان استقرار تاکنون نزدیک به ۴۰ پهپاد را رهگیری کرده است. این مقام صهیونیست اعتراف کرد تصمیم به استفاده عملیاتی از این سامانه «در عرض چند روز» گرفته شد؛ زیرا ریسک عدم استقرار آن از ریسک استفاده از آن بیشتر بوده است.