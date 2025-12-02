خبرگزاری کار ایران
تامین سوخو-۵۷ برای هند در صدر دستور کار سفر پوتین به دهلی نو قرار دارد

سخنگوی کاخ کرملین گفت که در جریان سفر رئیس جمهور روسیه به هند، مسئله تامین تسلیحات روسی برای این کشور مورد بحث قرار می‌گیرد.

به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، سخنگوی کاخ کرملین گفت که در جریان سفر رئیس جمهور روسیه به هند، مسئله تامین تسلیحات روسی برای این کشور مورد بحث قرار می‌گیرد.

«دیمیتری پسکوف»، سخنگوی کاخ کرملین اعلام کرد که مسئله ارسال سیستم‌های اس۴۰۰ و جنگنده‌های «سوخو سو-۵۷» در صدر دستور کار سفر «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه به دهلی نو قرار دارد و در رابطه با آن گفت‌وگو می‌شود.

پوتین روز پنج‌شنبه بناست به دهلی نو سفر کند.

 

