رویترز گزارش داد:

سفر پوتین به هند، تلاش مسکو برای تثبیت روابط با دهلی نو

کد خبر : 1721859
رئیس‌جمهور روسیه، از روز پنج‌شنبه سفر دو روزه خود به هند را آغاز می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه، از روز پنج‌شنبه سفر دو روزه خود به هند را آغاز می‌کند و در تلاش برای احیای روابط انرژی و دفاعی آسیب دیده از فشار ایالات متحده بر این کشور جنوب آسیا، برای فروش بیشتر نفت، سیستم‌های موشکی و جت‌های جنگنده روسی تلاش می‌کند.

روسیه دهه‌هاست که به هند سلاح عرضه می‌کند و دهلی نو با وجود تحریم‌های غرب پس از حمله مسکو به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، به عنوان خریدار اصلی نفت دریایی آن ظهور کرد.

اما واردات نفت خام هند در این ماه، پس از تشدید تحریم‌ها علیه روسیه که همزمان با خرید رو به رشد نفت و گاز ایالات متحده توسط این کشور است، به پایین‌ترین حد خود در سه سال گذشته خواهد رسید.

پوتین در اولین سفر خود به پایتخت هند پس از چهار سال برای دیدار با «نارندرا مودی»، نخست‌وزیر این کشور  به همراه وزیر دفاع خود و هیئتی گسترده از کسب و کار و صنعت به دهلی نو می‌رود. 

«مایکل کوگلمن» از اندیشکده شورای آتلانتیک گفت: «سفر پوتین فرصتی را برای دهلی فراهم می‌کند تا علیرغم تحولات اخیر، قدرت روابط ویژه خود با مسکو را دوباره تثبیت کند و در معاملات تسلیحاتی جدید پیشرفت کند.»

این پژوهشگر ارشد جنوب آسیا در این نهاد مستقر در واشنگتن، افزود: «با توجه به ماهیت روابط، نشست‌های هند و روسیه هرگز صرفاً اموری مبتنی بر رقابت‌های ظاهری نیستند.»

 

