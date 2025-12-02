به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «استیو ویتکاف» و «جرد کوشنر»، فرستادگان «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده امروز -سه‌شنبه- با «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه برای گفت‌وگو در رابطه راه احتمالی پایان دادن به مرگبارترین نزاع اروپا از زمان جنگ جهانی دوم، دیدار می‌کنند.

ترامپ مرتبا اعلام کرده که خواستار پایان یافتن جنگ اوکراین که دولت او آنرا به «حمام خون» و جنگ نیابتی می‌ماند، است اما تا به این جای کار تلاش‌های وی از جمله نشست با پوتین در ماه آگوست در آلاسکا منجر به صلح نشده است.

هفته گذشته پیشنویس طرح صلح پیشنهادی آمریکا به بیرون درز کرد، طرحی که مورد انتقاد بسیاری از اروپایی‌ها و اوکراین قرارگرفت.

