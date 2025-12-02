تداوم فروپاشی خطوط اوکراین؛ واشنگتن فشار برای «تسلیم» کییف را افزایش داد
گزارشها از ادامه عقبنشینی نیروهای اوکراینی در خطوط مقدم حکایت دارد و در حالیکه روسیه پیشرویهای میدانی خود را افزایش میدهد، واشنگتن فشارها برای پذیرش سریع طرح صلح و «تسلیم» کییف را شدت بخشیده است؛ وضعیتی که، قدرت دیپلماسی اوکراین را تضعیف کرده و شهرهای کلیدی شرق کشور در معرض سقوط قرار دارند.
به گزارش ایلنا به نقل از الاخبار، کرملین اعلام کرد که نشستی میان ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، و نمایندگان ویژه آمریکا، استیو ویتکوف و احتمالا جارد کوشنر، برگزار خواهد شد. این جلسه به صورت غیرعلنی برگزار میشود و همزمان، کییف و پایتختهای اروپایی نگرانند که طرح صلحی که از سوی روسیه تهیه شده و توسط آمریکا بازتدوین شده، ممکن است اوکراین را به سمت «تسلیم» سوق دهد.
جلسات آمریکا و روسیه پس از دیداری در فلوریدا برگزار میشود که طی آن مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، استیو ویتکاف و جارد کوشنر بیش از چهار ساعت با مقامات اوکراینی مذاکره کردند. یک مقام ارشد آمریکایی اعلام کرد که در این مذاکرات جدول زمانبندی انتخابات جدید در کییف و احتمال تبادل اراضی میان روسیه و اوکراین مورد بحث قرار گرفت، اما مسائل حیاتی دیگری از جمله ضمانتهای امنیتی آمریکا و کشورهای غربی برای اوکراین همچنان بدون حل باقی مانده است.
ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، مذاکرات اخیر را «سازنده» توصیف کرد و افزود: «با این حال هنوز نیاز است روی برخی مسائل مهم و دشوار کار کنیم.»
در جریان مذاکرات فلوریدا، جارد کوشنر و استیو ویتکاف با کیریل دمیتریف، نماینده روسیه، دیدار کردند تا یک طرح صلح اولیه ۲۸ بندی را تدوین کنند. هیئت اوکراینی به ریاست رستم امیرف، دبیر شورای امنیت ملی و دفاع اوکراین، حضور داشت؛ وی جایگزین آندره یرماک، مقام ارشد اوکراینی که به دلیل رسوایی فساد استعفا داده بود، شده است.
بر اساس گزارشها، مذاکرات ژنو که شامل نمایندگان اروپا، اوکراین و آمریکا بود، در حالی که طرح اولیه از ۲۸ به ۱۹ بند کاهش یافت، هیچ پیشرفت قابل توجهی نداشت، اگرچه مسکو اعلام کرد که آن را بررسی خواهد کرد.
برخی رسانهها از جمله سایت «اینسایدر» اعلام کردهاند که کل طرح صلح، در اصل یک محصول روسی است که با کمک کیریل دمیتریف توسط آمریکا بازتدوین شده و ماهیتا یک سند روسی محسوب میشود.
ولادیمیر پوتین نیز در اواخر ماه گذشته به عدم خوشبینی روسیه نسبت به توافق قریبالوقوع اشاره کرد و تأکید داشت که مسکو تنها در صورت موافقت نیروهای کییف با خروج از مناطقی که روسیه خواهان آن است، عملیات نظامی را متوقف خواهد کرد و در غیر این صورت با قدرت نظامی اقدام خواهد کرد.
در میدان نبرد، تشدید درگیریها میان نیروهای روسیه و اوکراین ادامه دارد و گزارشها از افزایش خسارات میدانی اوکراین حکایت دارد. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که شهر کالینووآ در دونتسک تحت کنترل نیروهای روسیه درآمد و ۹۷ پهپاد اوکراینی سرنگون شد، در حالی که کییف مدعی مقابله با دهها پهپاد روسی شد.
کرملین حمله اوکراین به زیرساختهای شرکت «کاسپین پایپلاین کنسرتیوم» را «وحشتناک» توصیف کرد. این شرکت دارای سهامدارانی از روسیه، قزاقستان و آمریکا است.
روسیه جمعه گذشته نیز مراکز صنعتی و انرژی اوکراین را با سلاحهای نقطهزن هدف قرار داد و اعلام شد که نیروهای گروه جنوب روسیه موفق به بازپسگیری موقعیتهای مهم در دونتسک شدند.
به گزارش «والاستریت ژورنال»، توانمندی روزافزون روسیه در هدف قرار دادن خطوط تدارکاتی اوکراین با پهپادها، مهمترین تحول میدانی جنگ در سال ۲۰۲۵ محسوب میشود؛ به گفته تحلیلگران و نیروهای اوکراینی در خطوط مقدم، این موضوع قدرت دیپلماسی کییف را به شدت کاهش داده است.
مجله «فارن افرز» هشدار داد که بدون واکنش متقابل، اوکراین ممکن است به شکست نظامی نزدیک شود که این امر پیروزی نمادین و مهمی برای روسیه به همراه خواهد داشت. در این گزارش آمده است که شهر پوکروفسک در شرق اوکراین در معرض سقوط قرار دارد و با برتری ۸ به ۱ نیروهای روسی نسبت به اوکراینیها، این میتواند بزرگترین خسارت شهری اوکراین در دو سال اخیر باشد.
در همین حال، جوزپه کاوو دراگونه، رئیس کمیته نظامی ناتو، از بررسی همه گزینهها از جمله حملات پیشدستانه دفاعی خبر داد؛ اقدامی که وزارت خارجه روسیه آن را غیرمسئولانه و تلاش برای تضعیف روند صلح در اوکراین دانست.