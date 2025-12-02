خبرگزاری کار ایران
ترامپ هندوراس را به دستکاری نتایج انتخابات متهم کرد

رئیس جمهور آمریکا، هندوراس را به تلاش برای دستکاری نتایج انتخابات ریاست جمهوری خود متهم کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، هندوراس را به تلاش برای دستکاری نتایج انتخابات ریاست جمهوری خود متهم کرد و قول داد که در صورت تقلب در نتایج، آنها را مجبور به پرداخت هزینه خواهد کرد.

ترامپ گفت: «مردم هندوراس در ۳۰ نوامبر به طور گسترده رأی دادند. کمیسیون ملی انتخابات، نهاد رسمی مسئول شمارش آرا، ناگهان شمارش آرا را در نیمه شب ۳۰ نوامبر متوقف کرد.»

وی افزود: «شمارش آرا نشان دهنده رقابت نزدیک بین تیتو آسفورا و سالوادور نصراله بود، و آسفورا با اختلاف ناچیز ۵۰۰ رأی پیشتاز بود. شمارش آرا زمانی متوقف شد که تنها ۴۷ درصد آرا شمارش شده بود.»

