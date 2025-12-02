به گزارش ایلنا به نقل از ارم‌نیوز، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، امروز (سه‌شنبه) اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور در سراسر خط تماس در منطقه دونباس ابتکار عمل را در اختیار دارند.

پوتین که در جریان بازدید از یکی از مراکز فرماندهی مجموعه نیروهای مشترک ــ مجموعه‌ای که هدایت عملیات نظامی روسیه در اوکراین را بر عهده دارد ــ سخن می‌گفت، تأکید کرد: «در منطقه مسئولیت گروه‌های مرکز و شرق، ابتکار عمل کاملاً در دست نیروهای روسیه است؛ همان‌گونه که در تمام امتداد خط تماس نیز همین وضعیت برقرار است.»

او با اشاره به افزایش فشار نیروهای روسی بر تمام خطوط درگیری افزود: «با سرعت کنونی پیشروی ما، دشمن قادر به پاسخ مناسب نیست.»

رئیس‌جمهور روسیه همچنین گفت طی هفته‌های اخیر چندین شهرک بزرگ و مهم که نقش کلیدی در ادامه عملیات آزادسازی مناطق تحت کنترل نیروهای اوکراینی دارند، به کنترل ارتش روسیه درآمده است. پوتین همچنین از پیشروی نیروهای روسیه در استان زاپوروژیه تقدیر کرد و از فرماندهان خواست مأموریت‌ها را بر اساس طرح کلی عملیات دنبال کنند و نیازهای نیروها در فصل زمستان به‌طور کامل تأمین شود.

آزادسازی شهرهای کرانوارمیسک و ووفچانسک

در این نشست، ژنرال والری گراسیموف، رئیس ستاد کل ارتش روسیه نیز اعلام کرد که نیروهای ارتش برای «آزادسازی کامل دونباس» به پیشروی خود ادامه می‌دهند.

وی با اشاره به حملات روسیه علیه تأسیسات صنایع نظامی اوکراین و زیرساخت‌های انرژی مرتبط با آن، گفت: «نیروهای گروه مرکز، شهر کراسنوارمیسک (با نام اوکراینی: پوکروفسک) را آزاد کرده و در حال نابودی یگان‌های اوکراینی در دیمیتروف (میرنوگراد سابق) هستند و گروه شمال نیز آزادسازی شهر ووفچانسک را به پایان رسانده است.»

گراسیموف افزود: «در چارچوب ایجاد منطقه امنیتی در مرزهای استان‌های سومی و خارکیف، سه شهرک سینل‌نیکوف، تسگیلنویه و دفوریتشانسکویه طی ماه نوامبر به کنترل نیروهای ما درآمده است.»

به گفته وی، نیروهای گروه «شرق» نیز با پیشروی به سمت غرب، دامنه کنترل خود را در استان‌های دنیپروپتروفسک و زاپوروژیه گسترش داده‌اند و شهرک‌های زوانوفکا، فاسیوکوفکا و پتروفسکویه نیز در محور سیورِسک آزاد شده‌اند.

گراسیموف ادامه داد: «نیروهای گروه غرب در محورهای کراسنی لیمان و ساحل چپ رودخانه استاری اوسکول متمرکز هستند و با تنگ‌تر کردن حلقه محاصره، در حال نابودی یگان‌های اوکراینی هستند که شمار آن‌ها به حدود ۱۵ گردان می‌رسد.»

به گفته او، نیروهای روسیه وارد شهر کراسنی لیمان شده و در بخش‌های جنوب‌شرقی و شرقی این شهر درگیری‌ها ادامه دارد. عملیات در دروبی‌شوو و یارووایا نیز همچنان جریان دارد. وی همچنین اعلام کرد که گروه «دنیپر» شهر استیپنوگورسک را محاصره کرده است.

محاصره بخشی از نیروهای اوکراینی در دیمیتروف

والری سولودچوک، فرمانده گروه «مرکز» نیز در این نشست گزارش داد که عملیات پاکسازی دیمیتروف ادامه دارد و یک گروه از نیروهای اوکراینی در شمال این شهر با تعداد تقریبی ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ نفر تحت محاصره قرار گرفته‌اند.

وی افزود: «جنوب شهر به‌طور کامل آزاد شده و عملیات پاکسازی در آن ادامه دارد.»

سولودچوک همچنین درباره شهر کرانوارمیسک گفت عملیات جست‌وجو و پاکسازی هسته‌های کوچک باقی‌مانده نیروهای اوکراینی ادامه دارد و این شهر عملا تحت کنترل کامل نیروهای روسیه است.»

