به گزارش ایلنا به نقل از وفا، نیروهای رژیم صهیونیستی امروز -دوشنبه- ۴۴ فلسطینی را در شهرهای «بیت فجار» و «العبیدیه»، در بیت لحم بازداشت کردند.

منابع امنیتی به وفا گفتند که نیروهای صهیونیست با تعداد زیادی به بیت فجار در جنوب بیت لحم یورش برده، به چندین خانه حمله و آنها را تفتیش کردند.

این منبع اظهار داشت که اشغالگران ضمن بازداشت ۴۰ نفر از ساکنان، از آن ها در محل بازجویی و سپس آنها را آزاد کردند.

این منبع امنیتی همچنین افزود: «نیروهای اشغالگر همچنین چهار فلسطینی را در العبیدیه در شرق بیت لحم بازداشت و پس از یورش و تفتیش خانه‌هایشان از آن‌ها بازجویی کردند».

انتهای پیام/