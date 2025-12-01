ایال زمیر به واشنگتن سفر میکند
رئیس ستادکل رژیم صهیونیستی هفته آینده به ایالات متحده سفر میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، رسانههای عبری گزارش دادند که «ایال زمیر»، رئیس ستادکل ارتش رژیم صهیونیستی، هفته آینده برای اولین سفر رسمی خود از زمان به قدرت رسیدن به واشنگتن سفر میکند.
روزنامه صهیونیستی «اسرائیل هیوم» امروز -دوشنبه- گزارش داد که زمیر هفته آینده به دعوت «دن کین»، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، به واشنگتن سفر خواهد کرد و در آنجا سلسله جلسات امنیتی سطح بالایی برگزار خواهد کرد.
به گزارش این روزنامه، طرفین در مورد مسائل حساس، از جمله تحولات توافق آتشبس نوار غزه، مسئله لبنان و سطح هماهنگی امنیتی میان تلآویو و واشنگتن گفتوگو خواهند کرد.
زمیر مارس گذشته جانشین «هرتزی هالوی»، رئیس وقت ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی شد.