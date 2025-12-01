خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ایال زمیر به واشنگتن سفر می‌کند

ایال زمیر به واشنگتن سفر می‌کند
کد خبر : 1721414
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس ستادکل رژیم صهیونیستی هفته آینده به ایالات متحده سفر می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، رسانه‌های عبری گزارش دادند که «ایال زمیر»، رئیس ستادکل ارتش رژیم صهیونیستی، هفته آینده برای اولین سفر رسمی خود از زمان به قدرت رسیدن به واشنگتن  سفر می‌کند.

روزنامه صهیونیستی «اسرائیل هیوم» امروز -دوشنبه- گزارش داد که زمیر هفته آینده به دعوت «دن کین»، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، به واشنگتن سفر خواهد کرد و در آنجا سلسله جلسات امنیتی سطح بالایی برگزار خواهد کرد.

به گزارش این روزنامه، طرفین در مورد مسائل حساس، از جمله تحولات توافق آتش‌بس نوار غزه،  مسئله لبنان  و سطح هماهنگی امنیتی میان تل‌آویو و واشنگتن گفت‌وگو خواهند کرد.

زمیر مارس گذشته جانشین «هرتزی هالوی»، رئیس وقت ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی