مذاکرات با هیأت اوکراینی «بسیار سازنده بود

به گزارش ایلنا به نقل از سی‌ان‌ان، «مارکو روبیو» وزیر خارجه آمریکا مذاکرات با هیأت اوکراینی در فلوریدا را «بسیار سازنده» خواند ولی در عین حال گفت که با وجود پیشرفت‌های حاصل‌شده، کارهای بیشتری برای نهایی کردن چارچوب پایان جنگ و تضمین آینده بلندمدت اوکراین باقی است.

روبیو پس از نشست مقام‌های ارشد آمریکا و اوکراین در «هالندیل بیچ» فلوریدا که با حضور «استیو ویتکاف» نماینده ویژه آمریکا و «جرد کوشنر» داماد رئیس‌جمهوری این کشور برگزار شد، گفت: «این مسأله حساس و پیچیده است و طرف دیگری نیز وجود دارد که باید بخشی از معادله باشد».

وی با اشاره به مذاکرات هفته گذشته در ژنو افزود: «بر پایه آن گفت‌وگوها پیش رفتیم و امروز نیز آن را توسعه دادیم، اما همچنان باید روی جزئیات بیشتری کار کنیم».

وزیر خارجه آمریکا همچنین اعلام کرد که روسیه نقشی اساسی در هرگونه توافق احتمالی برای پایان دادن به جنگ اوکراین خواهد داشت.

وزیر خارجه آمریکا با اشاره به تشدید تلاش‌های دیپلماتیک واشنگتن طی هفته جاری، اعلام کرد که ویتکاف به‌زودی برای ادامه گفت‌وگوها عازم مسکو خواهد شد.

روبیو افزود که مقام‌های آمریکایی «در سطوح مختلف با طرف روس در تماس بوده‌اند و درک روشنی از مواضع مسکو دارند».

