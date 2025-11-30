اطلاعات قریب به ۴۰ میلیون کرهای هک شد
شرکت تجارت الکترونیک کره جنوبی به علت هک شدن اطلاعات ۳۳ میلیون و ۷۰۰هزار حساب مشتریانش عذرخواهی کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، شرکت تجارت الکترونیک کره جنوبی «کوپانگ» به دلیل نقض گسترده دادههای مشتریانش عذرخواهی کرد.
کوپانگ، امروز -یکشنبه- به دلیل نقض اطلاعات شخصی ۳۳ میلیون ۷ حساب مشتری از طریق دسترسی غیرمجاز به دادهها، عذرخواهی کرد.
«پارک دائه-جون»، مدیرعامل این شرکت، در وبسایت خود نوشت: «ما بار دیگر صمیمانه از اینکه باعث ناراحتی مشتریان خود شدهایم عذرخواهی میکنیم».