به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، شرکت تجارت الکترونیک کره جنوبی «کوپانگ» به دلیل نقض گسترده داده‌های مشتریانش عذرخواهی کرد.

کوپانگ، امروز -یکشنبه- به دلیل نقض اطلاعات شخصی ۳۳ میلیون ۷ حساب مشتری از طریق دسترسی غیرمجاز به داده‌ها، عذرخواهی کرد.

«پارک دائه-جون»، مدیرعامل این شرکت، در وب‌سایت خود نوشت: «ما بار دیگر صمیمانه از اینکه باعث ناراحتی مشتریان خود شده‌ایم عذرخواهی می‌کنیم».

انتهای پیام/