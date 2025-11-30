خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

روبیو و ویتکاف با تیم مذاکره‌کننده اوکراینی دیدار می‌کنند

روبیو و ویتکاف با تیم مذاکره‌کننده اوکراینی دیدار می‌کنند
کد خبر : 1720723
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر خارجه ایالات متحده و فرستاده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا با هیئت مذاکره‌کننده اوکراینی در فلوریدا دیدار و گفت‌وگو می‌‌کنند.

به گزارش ایلنا به نقل از آسوشیتدپرس، مقامات ارشد دولت «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور ایالات متحده  امروز با مذاکره‌کنندگان اوکراینی در فلوریدا دیدار و تلاش می‌کنند تا برای پایان دادن به جنگ روسیه در اوکراین میانجیگری کرده و زمینه را برای مذاکرات کلیدی برنامه‌ریزی شده این هفته در مسکو با «ولادیمیر پوتین»، رهبر روسیه، فراهم سازند.

قرار است تا «مارکو روبیو»، وزیر خارجه، «استیو ویتکاف» فرستاده ویژه و «جرد کوشنر»، داماد ترامپ، با یک هیئت اوکراینی برای بررسی بیشتر جزئیات چهارچوب صلح پیشنهادی گفت‌وگو کنند.

‌روز جمعه، «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس‌جمهور اوکراین استعفای «آندری یرماک»، رئیس دفتر خود را اعلام کرد. یرماک تا پیش از این رئیس هیئت مذاکره‌کنندگان اوکراین با آمریکا بود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود