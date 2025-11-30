به گزارش ایلنا به نقل از آسوشیتدپرس، مقامات ارشد دولت «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور ایالات متحده امروز با مذاکره‌کنندگان اوکراینی در فلوریدا دیدار و تلاش می‌کنند تا برای پایان دادن به جنگ روسیه در اوکراین میانجیگری کرده و زمینه را برای مذاکرات کلیدی برنامه‌ریزی شده این هفته در مسکو با «ولادیمیر پوتین»، رهبر روسیه، فراهم سازند.

قرار است تا «مارکو روبیو»، وزیر خارجه، «استیو ویتکاف» فرستاده ویژه و «جرد کوشنر»، داماد ترامپ، با یک هیئت اوکراینی برای بررسی بیشتر جزئیات چهارچوب صلح پیشنهادی گفت‌وگو کنند.

‌روز جمعه، «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس‌جمهور اوکراین استعفای «آندری یرماک»، رئیس دفتر خود را اعلام کرد. یرماک تا پیش از این رئیس هیئت مذاکره‌کنندگان اوکراین با آمریکا بود.

