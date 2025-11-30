۱۴ کشته و زخمی طی تیراندازی در کالیفرنیا

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، سی‌بی‌اس نیوز به نقل از مقامات محلی گزارش داد که در تیراندازی در استاکتون، کالیفرنیا، چهار نفر کشته و ده نفر دیگر زخمی شدند.

وب‌سایت این کانال تلویزیونی گزارش داد که «چهار نفر پس از تیراندازی در یک گردهمایی خانوادگی در استاکتون، کالیفرنیای شمالی، شنبه شب کشته شدند و دفتر کلانتر تأیید کرد که چهار نفر از چهارده زخمی جان خود را از دست داده‌اند.»

‌معاون شهردار نیز گفت که تیراندازی در یک جشن تولد رخ داده است، اما دفتر کلانتر این موضوع را تأیید نکرد و فقط اظهار داشت که این یک «گردهمایی خانوادگی» بوده است.

