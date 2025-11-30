خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۱۴ کشته و زخمی طی تیراندازی در کالیفرنیا

۱۴ کشته و زخمی طی تیراندازی در کالیفرنیا
کد خبر : 1720695
لینک کوتاه کپی شد.

سی‌بی‌اس نیوز به نقل از مقامات محلی گزارش داد که در تیراندازی در استاکتون، کالیفرنیا، چهار نفر کشته و ده نفر دیگر زخمی شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، سی‌بی‌اس نیوز به نقل از مقامات محلی گزارش داد که در تیراندازی در استاکتون، کالیفرنیا، چهار نفر کشته و ده نفر دیگر زخمی شدند.

وب‌سایت این کانال تلویزیونی گزارش داد که «چهار نفر پس از تیراندازی در یک گردهمایی خانوادگی در استاکتون، کالیفرنیای شمالی، شنبه شب کشته شدند و دفتر کلانتر تأیید کرد که چهار نفر از چهارده زخمی جان خود را از دست داده‌اند.»

‌معاون شهردار نیز گفت که تیراندازی در یک جشن تولد رخ داده است، اما دفتر کلانتر این موضوع را تأیید نکرد و فقط اظهار داشت که این یک «گردهمایی خانوادگی» بوده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود