ترامپ:‌ قانون اساسی آمریکا اجازه اعمال محدودیت بر مهاجران را می‌دهد

رئیس‌جمهور آمریکا، گفت که قانون اساسی این کشور که به ‌رئیس جمهور‌ اجازه می‌دهد محدودیت‌هایی را برای مهاجران با ملیت خاص اعمال کند.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، گفت که قانون اساسی این کشور که به ‌رئیس جمهور‌ اجازه می‌دهد محدودیت‌هایی را برای مهاجران با ملیت خاص اعمال کند.

‌ترامپ در پستی در پلتفرم خود تروث سوشیال نوشت: «بخش ۲۱۲ قانون مهاجرت و ملیت به رئیس جمهور ایالات متحده اجازه می‌دهد این کار را انجام دهد.»

ترامپ سپس به بندی اشاره کرد که بیان می‌کند رئیس جمهور می‌تواند اعلامیه‌ای صادر کند و محدودیت‌هایی را برای مهاجران یا غیرمهاجران برای مدت مشخصی بر اساس ملیت یا سایر ویژگی‌ها اعمال کند.

 

