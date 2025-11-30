جامعه جهانی «مقدمهچینی واشنگن برای حملهای غیرقانونی» را محکوم کند
زیر خارجه کوبا شامگاه شنبه به وقت محلی، اقدام دولت آمریکا در اعلام بسته شدن حریم هوایی ونزوئلا را محکوم کرد و آن را «اقدامی خصمانه و فاقد هرگونه صلاحیت حقوقی خارج از مرزهای ملی» توصیف کرد.
به گزارش ایلنا، «برونو رودریگز» وزیر خارجه کوبا شامگاه شنبه به وقت محلی، اقدام دولت آمریکا در اعلام بسته شدن حریم هوایی ونزوئلا را محکوم کرد و آن را «اقدامی خصمانه و فاقد هرگونه صلاحیت حقوقی خارج از مرزهای ملی» توصیف کرد.
وی تأکید کرد که این اقدام باید با «شدیدترین سطح مخالفت از سوی جامعه بینالمللی» روبهرو شود.
رودریگز در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» هشدار داد که تصمیم واشنگتن «تهدیدی جدی برای حقوق بینالملل» و «تشدیدی در روند اقدامهای نظامی و جنگ روانی علیه مردم و دولت ونزوئلا» است؛ روندی که میتواند پیامدهایی غیرقابل پیشبینی برای صلح و ثبات در آمریکای لاتین و منطقه کارائیب به همراه داشته باشد.
وزیر خارجه کوبا از جامعه جهانی و ملتهای جهان خواست این «مقدمهچینی برای حملهای غیرقانونی» را محکوم کنند.
این واکنش پس از آن مطرح شد که «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا، شامگاه شنبه اعلام کرد که حریم هوایی بر فراز ونزوئلا و مناطق پیرامونی آن «به طور کامل» بسته خواهد شد.
ترامپ در پیامی در شبکه «تروث سوشال» خطاب به «تمام شرکتهای هواپیمایی، خلبانان، قاچاقچیان مواد مخدر و قاچاقچیان انسان» نوشت: «در نظر داشته باشید که حریم هوایی ونزوئلا و اطراف آن بهطور کامل بسته خواهد شد».