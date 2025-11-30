خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

زلنسکی:

آمریکا در مذاکرات، رویکردی «سازنده» نشان داده است

آمریکا در مذاکرات، رویکردی «سازنده» نشان داده است
کد خبر : 1720683
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌جمهوری اوکراین اعلام کرد که تحرکات دیپلماتیک همچنان فعال است و آمریکا در مذاکرات صلح، رویکردی «سازنده» از خود نشان می‌دهد.

به گزارش ایلنا به نقل از اسکای نیوز، «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهوری اوکراین اعلام کرد که تحرکات دیپلماتیک همچنان فعال است و آمریکا در مذاکرات صلح رویکردی «سازنده» از خود نشان می‌دهد.

رئیس‌جمهوری اوکراین هم‌زمان با سفر هیأت مذاکره‌کننده این کشور به آمریکا برای رایزنی درباره توافقی برای پایان‌دادن به جنگ، خطاب به مردم کشورش گفت که نسبت به دستیابی به توافق، خوش‌بین است. 

وی افزود: «طرف آمریکایی رویکردی سازنده نشان می‌دهد و طی روزهای آینده می‌توان گام‌هایی عملی برای مشخص ‌کردن چگونگی رسیدن به پایانی آبرومندانه برای جنگ، تدوین کرد».

مقام‌های اوکراینی قرار است در جریان این سفر با «مارکو روبیو» وزیر خارجه آمریکا، «استیو ویتکاف» نماینده ویژه و «جرد کوشنر» داماد رئیس‌جمهوری این کشور دیدار کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود