زلنسکی:
آمریکا در مذاکرات، رویکردی «سازنده» نشان داده است
به گزارش ایلنا به نقل از اسکای نیوز، «ولودیمیر زلنسکی» رئیسجمهوری اوکراین اعلام کرد که تحرکات دیپلماتیک همچنان فعال است و آمریکا در مذاکرات صلح رویکردی «سازنده» از خود نشان میدهد.
رئیسجمهوری اوکراین همزمان با سفر هیأت مذاکرهکننده این کشور به آمریکا برای رایزنی درباره توافقی برای پایاندادن به جنگ، خطاب به مردم کشورش گفت که نسبت به دستیابی به توافق، خوشبین است.
وی افزود: «طرف آمریکایی رویکردی سازنده نشان میدهد و طی روزهای آینده میتوان گامهایی عملی برای مشخص کردن چگونگی رسیدن به پایانی آبرومندانه برای جنگ، تدوین کرد».
مقامهای اوکراینی قرار است در جریان این سفر با «مارکو روبیو» وزیر خارجه آمریکا، «استیو ویتکاف» نماینده ویژه و «جرد کوشنر» داماد رئیسجمهوری این کشور دیدار کنند.