خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تأکید گوترش بر لزوم پایان یافتن اشغال غیرقانونی سرزمین فلسطین

تأکید گوترش بر لزوم پایان یافتن اشغال غیرقانونی سرزمین فلسطین
کد خبر : 1720680
لینک کوتاه کپی شد.

دبیرکل سازمان ملل متحد، طی پیامی به مناسبت روز جهانی همبستگی با مردم فلسطین، بار دیگر خواستار پیشرفت غیرقابل بازگشت در مسیر تحقق راه‌حل دو دولتی شد.

به گزارش ایلنا، «آنتونیو گوترش« دبیرکل سازمان ملل متحد، طی پیامی به مناسبت روز جهانی همبستگی با مردم فلسطین، بار دیگر خواستار پیشرفت غیرقابل بازگشت در مسیر تحقق راه‌حل دو دولتی شد.

گوترش گفت: «روز جهانی همبستگی با مردم فلسطین امسال، پس از دو سال رنج هولناک در غزه و آغاز آتش‌بسی بسیار ضروری فرا می‌رسد».

وی افزود که بازماندگان، ده‌ها هزار نفر از دوستان و اعضای خانواده خود را از دست داده‌اند و قحطی، بیماری و آسیب‌های روانی رو به گسترش است.

گوترش در ادامه گفت که بی‌عدالتی در کرانه باختری اشغالی، از جمله قدس شرقی، نیز ادامه دارد و صدها نفر از کارکنان بشردوستانه جان باخته‌اند.

دبیرکل سازمان ملل تأکید کرد: «این فاجعه در بسیاری از جنبه‌ها معیارها و قوانینی را که نسل‌ها راهنمای جامعه بین‌المللی بوده‌اند، مورد آزمون قرار داده است. جان باختن شمار بزرگی از غیرنظامیان، آوارگی مکرر جمعیت و ممانعت از رساندن کمک‌های انسان‌دوستانه تحت هیچ شرایطی نباید قابل پذیرش باشد».

وی ادامه داد: «بار دیگر خواستار پایان یافتن اشغال غیرقانونی سرزمین فلسطین هستم».

گوترش در پایان گفت: «بار دیگر تأکید می‌کنم که باید پیشرفتی غیرقابل بازگشت به سوی راه‌حل دو دولتی، مطابق با حقوق بین‌الملل و قطعنامه‌های مرتبط سازمان ملل، حاصل شود؛ راه‌حلی که بر اساس مرزهای پیش از سال ۱۹۶۷، اسرائیل و فلسطین را در کنار یکدیگر، در صلح و امنیت و در مرزهایی امن و شناخته‌شده با پایتختی مشترک در قدس پیش‌بینی می‌کند.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود