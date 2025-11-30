تأکید گوترش بر لزوم پایان یافتن اشغال غیرقانونی سرزمین فلسطین

به گزارش ایلنا، «آنتونیو گوترش« دبیرکل سازمان ملل متحد، طی پیامی به مناسبت روز جهانی همبستگی با مردم فلسطین، بار دیگر خواستار پیشرفت غیرقابل بازگشت در مسیر تحقق راه‌حل دو دولتی شد.

گوترش گفت: «روز جهانی همبستگی با مردم فلسطین امسال، پس از دو سال رنج هولناک در غزه و آغاز آتش‌بسی بسیار ضروری فرا می‌رسد».

وی افزود که بازماندگان، ده‌ها هزار نفر از دوستان و اعضای خانواده خود را از دست داده‌اند و قحطی، بیماری و آسیب‌های روانی رو به گسترش است.

گوترش در ادامه گفت که بی‌عدالتی در کرانه باختری اشغالی، از جمله قدس شرقی، نیز ادامه دارد و صدها نفر از کارکنان بشردوستانه جان باخته‌اند.

دبیرکل سازمان ملل تأکید کرد: «این فاجعه در بسیاری از جنبه‌ها معیارها و قوانینی را که نسل‌ها راهنمای جامعه بین‌المللی بوده‌اند، مورد آزمون قرار داده است. جان باختن شمار بزرگی از غیرنظامیان، آوارگی مکرر جمعیت و ممانعت از رساندن کمک‌های انسان‌دوستانه تحت هیچ شرایطی نباید قابل پذیرش باشد».

وی ادامه داد: «بار دیگر خواستار پایان یافتن اشغال غیرقانونی سرزمین فلسطین هستم».

گوترش در پایان گفت: «بار دیگر تأکید می‌کنم که باید پیشرفتی غیرقابل بازگشت به سوی راه‌حل دو دولتی، مطابق با حقوق بین‌الملل و قطعنامه‌های مرتبط سازمان ملل، حاصل شود؛ راه‌حلی که بر اساس مرزهای پیش از سال ۱۹۶۷، اسرائیل و فلسطین را در کنار یکدیگر، در صلح و امنیت و در مرزهایی امن و شناخته‌شده با پایتختی مشترک در قدس پیش‌بینی می‌کند.