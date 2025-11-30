نتایج انتخابات پارلمانی مصر در چند حوزه باطل اعلام شد

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، دادگاه اداری عالی مصر نتایج انتخابات مجلس نمایندگان را در چند حوزه انتخاباتی لغو کرد.

طبق حکم صادره، نتیجه انتخابات در حوزه سوم استان «المنیا» شامل «مغاغه»، «العدوه» و «بنی مزار» باطل اعلام شد. همچنین نتایج انتخابات در حوزه «اسنا»، «ارمنت» و «الأقصر» و نیز حوزه پنجم «حوش عیسی» ابطال شد.

در عین حال، دادگاه اداری عالی مصر شامگاه شنبه ۱۰۰ اعتراض انتخاباتی مربوط به مرحله نخست انتخابات مجلس نمایندگان ۲۰۲۵ را رد کرد.

این احکام بخشی از روند قضایی نظارت بر سلامت انتخابات پارلمانی مصر بوده و می‌تواند به برگزاری انتخابات مجدد در حوزه‌هایی که نتایج آن‌ها باطل شده است، منجر شود.