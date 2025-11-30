به گزارش ایلنا، وزارت خارجه ونزوئلا در واکنش به اظهارات اخیر «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا، تأکید کرد که کاراکاس قاطعانه با این مواضع مخالفت کرده و آن را «غیرقانونی و برخلاف قواعد حقوق بین‌الملل» می‌داند.

وزارت خارجه ونزوئات اعلام کرد که رئیس‌جمهوری آمریکا در تلاش است تا صلاحیت قضایی غیرقانونی واشنگتن را فراتر از مرزهای این کشور و در داخل قلمرو ونزوئلا اعمال کند و با «صدور دستور و تهدید»، حاکمیت بر حریم هوایی ملی و تمامیت ارضی کشور را هدف قرار دهد.

این وزارتخانه افزود که چنین اظهاراتی، اقدامی خصمانه، یک‌جانبه و مغایر با اصول بنیادین حقوق بین‌الملل است و «تهدیدی آشکار برای به کارگیری زور» علیه ونزوئلا به شمار می‌رود.

ونزوئلا همچنین احترام کامل به حریم هوایی خود که تحت قواعد سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی (ایکائو) محافظت می‌شود را خواستار شده و هشدار داد که هیچ قدرت خارجی حق مداخله یا ایجاد مانع در استفاده از حریم هوایی ملی را ندارد.

وزارت خارجه ونزوئلا تأکید کرد که دولت بولیواری هیچ‌گونه دستور، تهدید یا مداخله‌ای از سوی هیچ قدرت خارجی را نخواهد پذیرفت و از جامعه بین‌المللی، دولت‌های دارای حاکمیت و سازمان ملل خواست این اقدام تهاجمی را به‌طور قاطع محکوم کنند.

در ادامه این بیانیه آمده است که ونزوئلا به اعمال کامل حاکمیت خود بر حریم هوایی کشور که بر اساس حقوق بین‌الملل حمایت می‌شود، ادامه خواهد داد و در صورت لزوم «با عزت و با قدرتی که قوانین بین‌المللی و روحیه ضد امپریالیستی به آن می‌بخشد»، پاسخ خواهد داد.

وزارت خارجه ونزوئلا این اقدام آمریکا را تهدیدی علیه صلح قاره‌ای توصیف کرده و تأکید کرد که «مردم ونزوئلا و وارثان آزادی‌خواه سیمون بولیوار پیروز خواهند شد»

انتهای پیام/