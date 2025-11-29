خبرگزاری کار ایران
عملیات مقاومت در بیت‌جن؛ سقوط احتمالی حکومت الجولانی و پیامدهای منطقه‌ای

عملیات نظامی شب گذشته در بیت‌جن علیه رژیم صهیونیستی، بار دیگر سوریه را به مرکز تحولات سیاسی و امنیتی منطقه بازگرداند. تحلیلگران می‌گویند، با ادامه فعالیت گروه‌های مقاومت و ضعف ساختار سیاسی دمشق، امکان بازگشت کامل جنگ داخلی در سوریه افزایش یافته است.

به گزارش ایلنا به نقل از رای‌الیوم، منابع عبری و رسانه‌های سوری از انجام یک عملیات نظامی در بیت‌جن سوریه خبر دادند که در پی آن دو افسر و یک سرباز ذخیره اسرائیلی به شدت زخمی شدند و یک خودروی نظامی از نوع هامِر در خاک سوریه باقی ماند. بر اساس گزارش‌ها، این خودرو پس از حمله توسط نیروی هوایی اسرائیل هدف قرار گرفته است.

منابع امنیتی رژیم اسرائیل هنوز عامل دقیق این حمله را مشخص نکرده‌اند، اما احتمال می‌دهند که گروه‌های حماس، جهاد اسلامی یا حزب‌الله در آن دست داشته باشند، که ممکن است واکنشی به ترور هیثم علی الطبطبائی، رئیس ستاد کل حزب‌الله، در هفته جاری باشد.

رسانه‌های سوری از کشته شدن دست‌کم ده نفر و گرفتار شدن تعدادی زیر آوار خبر داده‌اند و اعلام کردند که سه جوان عضو «گروه اسلامی» توسط ارتش اسرائیل بازداشت شده‌اند. منابع عبری نیز تأکید دارند که این گروه با حماس و حزب‌الله همکاری داشته و دارای ساختار نظامی در جنوب لبنان و مناطق مرزی سوریه-لبنان است.

در پی این حادثه، اسرائیل به ابو محمد الجولانی، رئیس دولت موقت سوریه، پیام هشدار فرستاد و اعلام شد که بسته‌ای از اقدامات تلافی‌جویانه در دست آماده‌سازی است. مقامات امنیتی این رژیم تأکید کردند که وضعیت سوریه ناپایدار است و امکان دستیابی به توافق با دمشق در شرایط فعلی وجود ندارد.

تحلیلگران اسرائیلی معتقدند که این عملیات نظامی، بار دیگر سوریه را به مرکز تحولات سیاسی و امنیتی منطقه بازگردانده و نشان می‌دهد که حتی گروه‌های مستقل و کم‌تجربه می‌توانند تحرکات نیروهای اسرائیلی را مختل کنند.

یک فعال سیاسی سوری ساکن خارج کشور نیز به روزنامه عبری «هاآرتص» گفت: «ضعف ساختار نظامی و سیاسی در سوریه، که بیش از همه به شخص رئیس‌جمهور متکی است، می‌تواند با ادامه چنین درگیری‌هایی، زمینه بازگشت کامل جنگ داخلی را فراهم کند.» وی افزود: «برخلاف سایر کشورهای عربی که مکانیزم‌هایی برای پر کردن خلأ قدرت در غیاب رهبر وجود دارد، در سوریه چنین سازوکارهایی هنوز شکل نگرفته است و سقوط نظام فعلی می‌تواند جنگ داخلی را با تمام قدرت خود دوباره شعله‌ور کند.»

 

 

