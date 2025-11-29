خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

خنثی‌سازی عملیات تروریستی در مسکو

خنثی‌سازی عملیات تروریستی در مسکو
کد خبر : 1720289
لینک کوتاه کپی شد.

نیروهای امنیتی روسیه از خنثی شدن یک عملیات تروریستی علیه خطوط انتقال گاز در اطراف مسکو خبر دادند.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، نیروهای امنیتی روسیه از خنثی شدن یک عملیات تروریستی علیه خطوط انتقال گاز در اطراف مسکو خبر دادند.

سرویس امنیت فدرال روسیه امروز -شنبه- اعلام کرد که از یک حمله تروریستی که توسط سرویس‌های ویژه اوکراین برای انفجار یک خط لوله اصلی گاز در منطقه سرپوخوف اورابن در منطقه مسکو برنامه‌ریزی شده بود، جلوگیری کرده است.

در این بیانیه آمده است: «سرویس امنیت فدرال روسیه از یک اقدام تروریستی که توسط سرویس‌های ویژه اوکراین در یک خط لوله اصلی گاز در منطقه مسکو برنامه‌ریزی شده بود، جلوگیری کرده است.»

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی