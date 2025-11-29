به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، نیروهای امنیتی روسیه از خنثی شدن یک عملیات تروریستی علیه خطوط انتقال گاز در اطراف مسکو خبر دادند.

سرویس امنیت فدرال روسیه امروز -شنبه- اعلام کرد که از یک حمله تروریستی که توسط سرویس‌های ویژه اوکراین برای انفجار یک خط لوله اصلی گاز در منطقه سرپوخوف اورابن در منطقه مسکو برنامه‌ریزی شده بود، جلوگیری کرده است.

در این بیانیه آمده است: «سرویس امنیت فدرال روسیه از یک اقدام تروریستی که توسط سرویس‌های ویژه اوکراین در یک خط لوله اصلی گاز در منطقه مسکو برنامه‌ریزی شده بود، جلوگیری کرده است.»

