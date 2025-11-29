به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، ایالات متحده ‌پس از حادثه تیراندازی که اعضای گارد ملی را در نزدیکی کاخ سفید در چهارشنبه گذشته صدور ویزا برای همه افرادی که با گذرنامه افغانستان سفر می‌کنند را به حالت تعلیق درآورد.

بنا به گزارش‌ها، این حادثه یک شوک امنیتی بود که واشنگتن را به وضعیت بررسی دقیق پرونده‌های مهاجرت بازگرداند.

‌مدیر خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده، در پستی در پلتفرم ایکس گفت که این وزارتخانه تصمیم گرفته است تمام تصمیمات مربوط به پناهندگی را تا زمانی که بتواند اطمینان حاصل کند که «هر خارجی تحت کامل‌ترین بررسی و غربالگری ممکن قرار می‌گیرد»، به حالت تعلیق درآورد و تأکید کرد که «ایمنی مردم آمریکا همیشه در اولویت است.»

در اقدامی همزمان، «مارکو روبیو»، وزیر امور خارجه ایالات متحده، تعلیق صدور ویزا برای همه دارندگان گذرنامه افغانستان را اعلام کرد.

روبیو گفت که وزارت ‌خارجه آمریکا«تصمیم گرفته است صدور ویزا برای همه افرادی که با گذرنامه افغانستان سفر می‌کنند را به حالت تعلیق درآورد» و تأکید کرد که «ایالات متحده هیچ اولویت بالاتری نسبت به حفاظت از ملت و مردم خود ندارد.»

