گوترش خواستار پایان اشغال سرزمین‌های فلسطینی شد

گوترش خواستار پایان اشغال سرزمین‌های فلسطینی شد
دبیرکل سازمان ملل متحد، تأکید کرد که مردم فلسطین حق برخورداری از کرامت، عدالت و خودمختاری را دارند و این حقوق در دو سال گذشته به طرز باورنکردنی نقض شده‌اند.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «آنتونیو گوترش»، دبیرکل سازمان ملل متحد، تأکید کرد که مردم فلسطین حق برخورداری از کرامت، عدالت و خودمختاری را دارند و این حقوق در دو سال گذشته به طرز باورنکردنی نقض شده‌اند.

گوترش در سخنرانی خود در یک نشست ویژه در نیویورک، به مناسبت روز جهانی همبستگی با مردم فلسطین، تأکید کرد که تأسیس کشور فلسطین یک حق ذاتی و غیرقابل انکار است و خواستار پایان دادن به اشغال غیرقانونی سرزمین‌های فلسطین، همانطور که توسط دیوان بین‌المللی دادگستری و مجمع عمومی تأیید شده است، شد.

دبیرکل سازمان ملل متحد به تخریب غزه و کشته شدن ده‌ها هزار نفر، عمدتاً کودکان و زنان، و خشونت شهرک‌نشینان در کرانه باختری اشاره کرد و خواستار اجرای آتش‌بس در غزه، حمایت از آژانس کاریابی و اشتغال سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی (آنروا) و پیشرفت به سوی راه‌حل دو دولتی در مرزهای ۱۹۶۷ با اورشلیم به عنوان پایتخت مشترک شد.

 

