اروپا نگران از دست دادن جایگاه جهانی؛ تلاش برای بازتعریف نقش و بازآرایی قدرت

به گزارش ایلنا به نقل از وال استریت ژورنال، با اوج‌گیری رقابت میان آمریکا، چین و روسیه برای برتری اقتصادی، فناورانه و نظامی، اروپا بیش از هر زمان دیگری نگران از دست دادن جایگاه خود در ساختار جهانی است و همین مسأله این قاره را به سمت افزایش هزینه‌های دفاعی، احیای برنامه‌های بازتسلیح و جست‌وجوی چارچوب‌های جدید نفوذ سوق داده است.

بر اساس این گزارش، مقام‌های اروپایی طی ماه‌های اخیر نسبت به کمرنگ‌تر شدن نقش اروپا در تحولات بین‌المللی هشدار داده‌اند؛ به‌ویژه پس از آنکه واشنگتن طرح پایان جنگ اوکراین را بدون مشورت با بروکسل ارائه کرد. این اقدام باعث شد اتحادیه اروپا طرحی جایگزین مطرح کرده و تلاش‌هایی برای عبور از «بن‌بست نهادی» آغاز کند، در حالی‌ که رهبران اروپایی می‌دانند زمان برای تغییر ساختاری بسیار محدود است.

«اورسولا فون در لاین»، رئیس کمیسیون اروپا، هشدار داده که «خطوط شکل‌گیری نظم جهانی جدید همین اکنون ترسیم می‌شود» و اروپا باید «چهره‌ای تازه» از خود ارائه کند. در این چارچوب، «ماریو دراگی»، رئیس پیشین بانک مرکزی اروپا، پیشنهاد کرده است مجموعه‌هایی از کشورهای عضو برای هماهنگی در دفاع، فناوری و سرمایه‌گذاری در بخش‌های راهبردی مانند نیمه‌هادی‌ها تشکیل شود.

در همین حال، چند کشور اروپایی از جمله آلمان روند تقویت توان دفاعی خود را آغاز کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، برلین با کاهش محدودیت‌های بدهی عمومی، بودجه‌ای حدود ۵۸۰ میلیارد دلار برای یک برنامه ۱۰ ‌ساله بازتسلیح اختصاص داده است. فرماندهان نظامی اروپایی امیدوارند این روند، همراه با برنامه‌های لهستان و کشورهای اسکاندیناوی، توان مهار نفوذ روسیه را تقویت کند.

با این حال، اروپا با چالش‌های داخلی جدی روبه‌روست: مقاومت وزارتخانه‌های دفاع در تفویض اختیار خرید و برنامه‌ریزی، بی‌میلی شرکت‌های بزرگ برای گذار از رقابت به همکاری، و کندی ساختارهای بروکسل در تطبیق با تغییرات سریع ناشی از «سیاست قدرت».

علاوه بر این، تشدید رویارویی اقتصادی آمریکا و چین فشار مضاعفی بر اروپا وارد کرده است. واشنگتن از متحدان خود می‌خواهد سهم بیشتری در هزینه‌های دفاعی داشته و در تقابل‌های تجاری با چین همراهی کنند؛ در حالی‌ که پکن با صادرات ارزان‌قیمت و پیشتازی در صنایع فناوری، جایگاه رقابتی اروپا را تضعیف می‌کند.

«فریدریش مرتس»، صدراعظم آلمان، هشدار داده که سال‌های پیش‌رو تعیین خواهد کرد آیا «اروپا یک قدرت اقتصادی مستقل باقی می‌ماند یا به مهره‌ای در بازی قدرت‌های بزرگ تبدیل می‌شود».

در همین حال، «جوسپ بوررل»، مسئول پیشین سیاست خارجی اتحادیه اروپا، یادآوری کرده که یک ارزیابی اطلاعاتی رسمی پیش‌تر نسبت به «سناریوهای متعدد» هشدار داده بود؛ از جنگ روسیه و اوکراین گرفته تا تنش‌ها در فلسطین و درگیری‌های تجاری با چین و ایالات متحده.

وی با تأکید بر تغییر ماهیت روابط بین‌الملل، از اروپا خواست «زبان قدرت» را بیاموزد تا بتواند با دوره جدید رقابت جهانی مماهنگ شود.

انتهای پیام/