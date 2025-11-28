به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، دفتر مطبوعاتی کرملین اعلام کرد که «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه، در تاریخ‌های ۴ و ۵ دسامبر به هند سفر رسمی خواهد کرد.

کرملین در بیانیه‌ای اعلام کرد: «به دعوت نارندرا مودی، نخست وزیر هند، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در تاریخ‌های ۴ و ۵ دسامبر به جمهوری هند سفر رسمی خواهد کرد.»

پیشتر، «یوری اوشاکوف»، دستیار رئیس جمهور روسیه، اعلام کرد که مسکو و دهلی نو در حال آماده‌سازی‌های فشرده برای سفر «سازنده» پوتین به هند در اوایل ماه آینده هستند.

