خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کرملین خبر داد:

پوتین ۴ و ۵ دسامبر به هند می‌رود

پوتین ۴ و ۵ دسامبر به هند می‌رود
کد خبر : 1719977
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس جمهور روسیه، در تاریخ‌های ۴ و ۵ دسامبر به هند سفر رسمی خواهد کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، دفتر مطبوعاتی کرملین اعلام کرد که «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه، در تاریخ‌های ۴ و ۵ دسامبر به هند سفر رسمی خواهد کرد.

کرملین در بیانیه‌ای اعلام کرد: «به دعوت نارندرا مودی، نخست وزیر هند، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در تاریخ‌های ۴ و ۵ دسامبر به جمهوری هند سفر رسمی خواهد کرد.»

پیشتر، «یوری اوشاکوف»، دستیار رئیس جمهور روسیه، اعلام کرد که مسکو و دهلی نو در حال آماده‌سازی‌های فشرده برای سفر «سازنده» پوتین به هند در اوایل ماه آینده هستند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات