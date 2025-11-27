به گزارش ایلنا، روزنامه عبری «هاآرتص» در گزارشی نوشت حدود سه ماه پس از صدور حکم دادگاه عالی اسرائیل مبنی بر تأمین غذای مناسب برای اسرای امنیتی، هنوز هیچ تغییر ملموسی در وضعیت تأمین غذا در زندان‌ها مشاهده نشده است. طبق شهادات افرادی که به زندان‌ها دسترسی داشته‌اند، وضعیت تغذیه اسرای فلسطینی همچنان بحرانی و غیرقابل قبول باقی مانده است.

به نوشته هاآرتص، پس از بررسی‌های انجام شده در زندان‌ها، دو سازمان حقوق بشری، «جمعیت حقوق بشر» و «گیشا»، در اوایل هفته جاری شکایتی به دادگاه عالی اسرائیل ارائه داده‌اند و از این دادگاه خواسته‌اند تا به عدم اجرای حکم مربوط به تأمین غذای مناسب برای اسرای فلسطینی توسط سازمان زندان‌ها رسیدگی کند.

این دو سازمان حقوق بشری تأکید دارند که طبق شهادات اسرای فلسطینی، هیچ تغییری در میزان و کیفیت غذا در زندان‌ها رخ نداده است و در برخی موارد، کاهش مقدار غذا و بدتر شدن کیفیت آن گزارش شده است. یکی از وکلای دادگستری که اخیراً از زندان‌های مختلف بازدید کرده، اعلام کرده که تمامی ۵۳ اسیری که با آن‌ها صحبت کرده، از وضعیت نامناسب غذایی شکایت داشته‌اند. این وکیل همچنین به نقل از یکی از اسرا گفته است که آنها "از گرسنگی در حال مرگ هستند و در خواب دیده‌اند که در حال خوردن غذا هستند".

بر اساس اظهارات این وکیل، بسیاری از اسرای فلسطینی در زندان‌ها از تاریخ ۷ اکتبر ۲۰۲۳ غذاهایی تاریخ‌گذشته و سبزیجات آلوده دریافت کرده‌اند. یکی از اسرا به وکیل گفته است که برای مصرف این غذاهای بی‌کیفیت، مجبور به رقیق کردن طحینه با آب اضافی بوده‌اند.

یکی از وکلای مدافع که از نام بردن خود خودداری کرده است، گفت که اکثر اسرا به دلیل کمبود غذا وزن زیادی از دست داده‌اند. او افزود که برخی از اسرا نیمی از وزن خود را از دست داده‌اند. در یکی از ملاقات‌های اخیر، او با یک زندانی که پیشتر ۱۳۰ کیلوگرم وزن داشت ملاقات کرده بود که حالا وزن او به حدود ۶۰ کیلوگرم رسیده بود. همچنین، برخی از زندانیان به وزن کمتر از ۴۹ کیلوگرم رسیده‌اند.

به گزارش «عربی ۲۱»، در واکنش به این گزارش، سازمان زندان‌های اسرائیل ادعا کرده است که طبق حکم دادگاه عالی، تمام سعی خود را برای تأمین غذا به مقدار و ترکیب مناسب برای حفظ سلامت زندانیان به کار گرفته است. این سازمان همچنین اظهار کرده که پس از صدور حکم دادگاه، تیمی متشکل از افسران و کارشناسان به‌منظور اجرای دقیق این حکم منصوب شده‌اند.

طبق گزارش‌ها، در حال حاضر بیش از ۱۰ هزار اسیر فلسطینی در زندان‌های اسرائیل به سر می‌برند و علاوه بر شرایط سخت زندان، با شکنجه، گرسنگی و بی‌توجهی به وضعیت پزشکی خود مواجه هستند. بسیاری از این اسرا جان خود را در زندان‌ها از دست داده‌اند، موضوعی که از سوی سازمان‌های حقوق بشری داخلی و بین‌المللی تأیید شده است.

