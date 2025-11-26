خبرگزاری کار ایران
بازداشت فرد مظنون به تیراندازی در نزدیکی کاخ سفید/ ترامپ در جریان حادثه قرار گرفت

کد خبر : 1719555
پلیس واشنگتن در پی وقوع تیراندازی در نزدیکی کاخ سفید، اعلام کرد که فردی که مظنون به تیراندازی است را بازداشت کرده است.

به گزارش ایلنا، پلیس واشنگتن در پی وقوع تیراندازی در نزدیکی کاخ سفید، اعلام کرد که فردی که مظنون به تیراندازی است را بازداشت کرده است.

یک سخنگوی پلیس واشنگتن اعلام کرد: «محل حادثه امن شده و یک مظنون در بازداشت است».

نیروهای پلیس و امدادگران اورژانس محل حضور دارند و منطقه را برای بررسی و تأمین امنیت محصور کرده‌اند.

«کریستی نوئم» وزیر امنیت داخلی آمریکا، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» از مردم خواست برای دو سرباز مجروح دعا کنند و افزود که وضعیت آنها بحرانی است.

«اندرو انریکز» سخنگوی نیروی مشترک واکنش اضطراری در واشنگتن نیز اعلام کرد که تیم‌های امدادی و امنیتی در حال رسیدگی به وضعیت هستند و در حال حاضر اطلاعات تکمیلی منتشر نمی‌شود.

«کارولین لویت» سخنگوی کاخ سفید، تأکید کرد که «کاخ سفید از وضعیت مطلع است و آن را به‌طور فعال رصد می‌کند» .

وی افزود که «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا نیز در جریان حادثه قرار گرفته است. 

 

 

