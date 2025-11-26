گزارش «گاردین» از وخامت وضعیت نیروهای اوکراین؛ اتکای فزاینده به غیرنظامیان و زنان برای جبران کمبود سرباز

به گزارش ایلنا، روزنامه «گاردین» نوشت که شواهد حاکی از تشدید بحران نیروی انسانی در ارتش اوکراین است تا جایی که کی‌یف را وادار کرده است برای جبران کمبود شدید سربازان، به شکل فزاینده از غیرنظامیان و حتی زنان در نقش‌هایی استفاده کند که پیش‌تر بر عهده نیروهای آموزش‌دیده نظامی بود.

این روزنامه نوشت که اوکراین «به‌طور روزافزون» از شهروندان عادی برای انجام وظایفی بهره می‌گیرد که معمولاً به نیروهای حرفه‌ای سپرده می‌شود. این روزنامه می‌نویسد که میزان تلفات انسانی در ارتش اوکراین، از نگاه بسیاری، بالا ارزیابی می‌شود.

بر اساس این گزارش، اپراتورهای پهپاد تنها پس از حدود ۱۵ روز آموزش فشرده راهی خط مقدم می‌شوند؛ اقدامی که گاردین آن را نشانه‌ای از «نیاز فوری» کی‌یف به نیروهای جدید توصیف کرده است. همچنین حضور زنان در یگان‌های مرتبط با پهپادها از نخستین ماه‌های جنگ دیده می‌شد، اما با تشدید کمبود نیرو، مشارکت آن‌ها افزایش یافته است.

چند نفر از زنان عضو نیروهای مسلح اوکراین در گفت‌وگو با گاردین گفته‌اند که «ناچار شدند به جبهه اعزام شوند چون باید کسی جای مردانی را پر می‌کرد که کشته شدند».

در همین حال، دولت اوکراین طی ماه‌های اخیر به‌دلیل کمبود شدید نیرو و اقدامات اجباری مراکز بسیج با انتقادات گسترده روبه‌رو بوده است. انتشار ویدئوهایی از بازداشت اجباری مشمولان، انتقال مردان با خودروهای ون و استفاده از خشونت توسط مأموران، واکنش‌های زیادی برانگیخته است.

همزمان، مردان مشمول با شیوه‌هایی مختلف از این اقدامات فرار می‌کنند؛ از جمله خروج غیرقانونی از کشور، آتش‌زدن مراکز بسیج، یا پنهان‌شدن در منازل و خودداری از حضور در اماکن عمومی.

پیش‌تر «دیمیتری لوبینتس» کمیسر حقوق بشر پارلمان اوکراین تأیید کرده بود که تخطی‌های مراکز بسیج ابعاد گسترده پیدا کرده و مواردی همچون سوءاستفاده از قدرت، ضرب‌وجرح شهروندان و حتی ایجاد عمدی تصادفات برای متوقف‌کردن مشمولان به ثبت رسیده است.

