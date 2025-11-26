خبرگزاری کار ایران
افزایش شمار شهدای غزه به ۶۹ هزار و ۷۸۵ تن رسید

بر اساس گزارش‌ها از آغاز جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه تاکنون ۶۹ هزار و ۷۸۵ تن به شهادت رسیده و ۱۷۰ هزار و ۹۶۵ تن نیز مجروح شده‌اند.

به گزارش ایلنا به نقل از وفا، منابع پزشکی در نوار غزه، امروز -چهارشنبه- اعلام کردند که شما شهدای غزه از آغاز جنایات رژیم صهیونیستی در این منطقه، از اکتبر سال ۲۰۲۳ تاکنون به ۶۹ هزار و ۷۸۵ تن رسیده است.

بر اساس آمارها، همچنین ۱۷۰ هزار ۹۶۵ تن نیز در همین مدت، در جریان جنایات اشغالگران صهیونیست، مجروح شدند.

بر اساس گزارش، در شبانه روز گذشته، پیکر ۱۰ شهید تحویل بیمارستان‌های نوار غزه شده است.

 

 

