خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ان‌بی‌سی گزارش داد:

هشدار آمریکا به اوکراین درباره شکست در صورت عدم پذیرش سازش

هشدار آمریکا به اوکراین درباره شکست در صورت عدم پذیرش سازش
کد خبر : 1719213
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر ارتش ایالات متحده، در سفر اخیر خود به کی‌یف، ارزیابی تیره و تاری از وضعیت اوکراین ارائه داد و به مقامات اوکراینی در مورد «شکست اجتناب‌ناپذیر» در صورت امتناع از سازش هشدار داد.

به گزارش ایلنا به نقل از راشا  تود، ان‌بی‌سی گزارش داد که «دنیل دریسکول»، وزیر ارتش ایالات متحده، در سفر اخیر خود به کی‌یف، ارزیابی تیره و تاری از وضعیت اوکراین ارائه داد و به مقامات اوکراینی در مورد «شکست اجتناب‌ناپذیر» در صورت امتناع از سازش هشدار داد.

این شبکه به نقل از منابع خود گزارش داد: «دن دریسکول، وزیر ارتش ایالات متحده، در جریان دیدار با مقامات اوکراینی در کی‌یف در هفته گذشته، ارزیابی تیره و تاری از وضعیت اوکراین ارائه داد و به همتایان خود گفت که نیروهای آن‌ها با وضعیت بحرانی در میدان نبرد روبرو هستند و ناگزیر از نیروهای روسی شکست خواهند خورد.»

«دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده، اخیرا تأیید کرد که طرف روسی برای حل بحران اوکراین امتیازاتی می‌دهد و بزرگ‌ترین امتیازی که ممکن است بدهد «پذیرش توقف جنگ و خودداری از تصرف سرزمین‌های بیشتر» است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات