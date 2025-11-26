انبیسی گزارش داد:
هشدار آمریکا به اوکراین درباره شکست در صورت عدم پذیرش سازش
به گزارش ایلنا به نقل از راشا تود، انبیسی گزارش داد که «دنیل دریسکول»، وزیر ارتش ایالات متحده، در سفر اخیر خود به کییف، ارزیابی تیره و تاری از وضعیت اوکراین ارائه داد و به مقامات اوکراینی در مورد «شکست اجتنابناپذیر» در صورت امتناع از سازش هشدار داد.
این شبکه به نقل از منابع خود گزارش داد: «دن دریسکول، وزیر ارتش ایالات متحده، در جریان دیدار با مقامات اوکراینی در کییف در هفته گذشته، ارزیابی تیره و تاری از وضعیت اوکراین ارائه داد و به همتایان خود گفت که نیروهای آنها با وضعیت بحرانی در میدان نبرد روبرو هستند و ناگزیر از نیروهای روسی شکست خواهند خورد.»
«دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده، اخیرا تأیید کرد که طرف روسی برای حل بحران اوکراین امتیازاتی میدهد و بزرگترین امتیازی که ممکن است بدهد «پذیرش توقف جنگ و خودداری از تصرف سرزمینهای بیشتر» است.