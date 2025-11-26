عملیات گسترده رژیم صهیونیستی در کرانه باختری

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، ارتش اسرائیل عملیات نظامی گسترده‌ای را در استان طوباس در شمال کرانه باختری آغاز کرد که شامل شهر طوباس و تعدادی از شهرهای مجاور می‌شد.

بنا به گزارش‌ها، ارتش مقررات منع آمد و شد وضع کرد و تمام ورودی‌های این استان را با خاکریزها و موانع نظامی بست.

این عملیات علاوه بر شهر طوباس، شامل شهرهای عقبه و تمون نیز می‌شد.

انتهای پیام/