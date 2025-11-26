عملیات گسترده رژیم صهیونیستی در کرانه باختری
ارتش اسرائیل عملیات نظامی گستردهای را در استان طوباس در شمال کرانه باختری آغاز کرد که شامل شهر طوباس و تعدادی از شهرهای مجاور میشد.
بنا به گزارشها، ارتش مقررات منع آمد و شد وضع کرد و تمام ورودیهای این استان را با خاکریزها و موانع نظامی بست.
این عملیات علاوه بر شهر طوباس، شامل شهرهای عقبه و تمون نیز میشد.