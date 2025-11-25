لاوروف با همتای بلاروسی گفتوگو میکند
وزرای خارجه روسیه و بلاروس در رابطه با مسائل میان دو کشور و بینالمللی دیدار و گفتوگو میکنند.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «سرگئی لاوروف»، وزیر خارجه روسیه و «ماکسیم ریژنکوف»، وزیر خارجه بلاروس، در نشست مشترک هیئتهای وزارت خارجه دو کشور، مسائل مربوط به کشور متحد، روابط دوجانبه و امور بینالملل را بررسی میکنند.
وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که چنین جلساتی به عنوان یک مکانیسم موثر برای هماهنگسازی تلاشها در صحنه بینالمللی عمل میکند.
طرفین نتایج موقت اجرای تصمیمات جلسه قبلی و همچنین برنامه اقدامات هماهنگ در حوزه سیاست خارجی کشورهای عضو پیمان ایجاد کشور متحد برای سالهای ۲۰۲۴-۲۰۲۶ را خلاصه خواهند کرد.
دستور کار این نشست شامل استفاده مشترک از ابزارهای دیپلماتیک، تلاش برای ترویج ارزشهای سنتی و حفظ حافظه تاریخی است.