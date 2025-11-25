خبرگزاری کار ایران
پوتین به قرقیزستان سفر می‌کند

رئیس جمهور روسیه امروز -سه‌شنبه- به قرقیزستان سفر می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس،  «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه، امروز -سه‌شنبه- سفر رسمی خود به قرقیزستان که از ۲۵ تا ۲۷ نوامبر ادامه خواهد داشت  را آغاز خواهد کرد.

 در طول این سه روز، پوتین چندین دیدار دوجانبه برگزار خواهد کرد و در اجلاس سازمان پیمان امنیت جمعی نیز شرکت می‌کند.

«یوری اوشاکوف» دستیار ریاست جمهوری روسیه در جمع خبرنگاران گفت: «روز سه‌شنبه، سفر رسمی رئیس جمهور روسیه به قرقیزستان آغاز می‌شود. این سفر، طبیعتا، به دعوت صدر جباروف، رئیس جمهور قرقیزستان، سازماندهی شده است».

رهبر قرقیزستان در جریان دیدار اخیر با پوتین در ماه جولای، برای این سفر از وی دعوت کرد.

این سومین سفر رسمی پوتین به قرقیزستان است، اولین سفر او در جریان ریاست دور اول ریاست جمهوری‌اش  در سال ۲۰۰۰ صورت گرفت و سفر دوم نیز در سال دوره قبلی او در سال ۲۰۱۹ انجام شد.

 

