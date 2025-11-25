هشدار کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل:
رویکردهای اسرائیل، آتشبس شکننده در غزه را تهدید میکند
گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد با هشدار نسبت به نقض مکرر توافق آتشبس توسط اسرائیل، خواستار اقدام فوری جامعه جهانی برای جلوگیری از فروپاشی آتشبس شکننده در غزه شدند.
بهگفته این کارشناسان، از زمان اعلام آتشبس در تاریخ ۱۰ اکتبر، دستکم ۳۹۳ مورد نقض از سوی اسرائیل ثبت شده که در اثر آن ۳۳۹ فلسطینی از جمله بیش از ۷۰ کودک جان باخته و بیش از ۸۷۱ نفر نیز زخمی شدهاند.
کارشناسان سازمان ملل اعلام کردند که شب ۲۸ اکتبر مرگبارترین شب پس از اعلام آتشبس بوده و در جریان آن ۱۰۴ فلسطینی بر اثر حملات هوایی رژیم صهیونیستی جان خود را از دست دادند.
در بیانیه این گروه آمده است: «حملات مستمر اسرائیل علیه جمعیت فلسطینی در غزه، نقض آشکار توافق آتشبس است».
این کارشناسان ضمن درخواست از جامعه جهانی برای اعمال فشار بر اسرائیل بهمنظور اجرای مؤثر آتشبس، بار دیگر خواستار تحریم تسلیحاتی علیه این رژیم شدند.