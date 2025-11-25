خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هشدار کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل:

رویکردهای اسرائیل، آتش‌بس شکننده در غزه را تهدید می‌کند

رویکردهای اسرائیل، آتش‌بس شکننده در غزه را تهدید می‌کند
کد خبر : 1718541
لینک کوتاه کپی شد.

گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد با هشدار نسبت به نقض مکرر توافق آتش‌بس توسط اسرائیل، خواستار اقدام فوری جامعه جهانی برای جلوگیری از فروپاشی آتش‌بس شکننده در غزه شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد با هشدار نسبت به نقض مکرر توافق آتش‌بس توسط اسرائیل، خواستار اقدام فوری جامعه جهانی برای جلوگیری از فروپاشی آتش‌بس شکننده در غزه شدند.

به‌گفته این کارشناسان، از زمان اعلام آتش‌بس در تاریخ ۱۰ اکتبر، دست‌کم ۳۹۳ مورد نقض از سوی اسرائیل ثبت شده که در اثر آن ۳۳۹ فلسطینی از جمله بیش از ۷۰ کودک جان باخته و بیش از ۸۷۱ نفر نیز زخمی شده‌اند.

کارشناسان سازمان ملل اعلام کردند که شب ۲۸ اکتبر مرگبارترین شب پس از اعلام آتش‌بس بوده و در جریان آن ۱۰۴ فلسطینی بر اثر حملات هوایی رژیم صهیونیستی جان خود را از دست دادند.

در بیانیه این گروه آمده است: «حملات مستمر اسرائیل علیه جمعیت فلسطینی در غزه، نقض آشکار توافق آتش‌بس است».

این کارشناسان ضمن درخواست از جامعه جهانی برای اعمال فشار بر اسرائیل به‌منظور اجرای مؤثر آتش‌بس، بار دیگر خواستار تحریم تسلیحاتی علیه این رژیم شدند.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات