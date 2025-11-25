پیشرفت مذاکرات حماس و مصر درباره سلاح مقاومت و اداره غزه

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، منابع آگاه از پیشرفت‌های مثبت در خصوص مسئله سلاح حماس خبر دادند و اعلام کردند که جلسات فشرده‌ای در قاهره میان رهبران این جنبش و مقامات دستگاه اطلاعات مصر در جریان است.

این نشست‌ها با هدف بررسی دوره انتقالی نوار غزه برگزار می‌شود و هیأتی فلسطینی به ریاست محمد درویش، رئیس شورای رهبری حماس، و با حضور خلیل الحیه، نزار عوض‌الله و زاهر جبارین در آن شرکت دارد. تمرکز اصلی این جلسات بر تشکیل کمیته‌ای تکنوکرات و مستقل به منظور فراهم کردن زمینه برای آشتی ملی فراگیر فلسطینی است.

منابع آگاه تأکید کردند که این مذاکرات در چارچوب برنامه‌ریزی برای اداره آینده نوار غزه و ورود به مرحله دوم توافق «شرم‌الشیخ-ترامپ» برای دستیابی به آتش‌بس بلندمدت در غزه انجام می‌شود.

این منابع افزودند که گفت‌وگوها به‌ویژه بر تشکیل کمیته‌ای تکنوکرات برای مدیریت موقت غزه و فراهم کردن زمینه آشتی ملی فراگیر فلسطینی متمرکز بوده است. پیش‌بینی می‌شود که مسئله سلاح مقاومت، به ویژه سلاح‌های شخصی نیروهای مقاومت، در جلسات جاری حل و فصل شود.

همچنین منابع آگاه تأکید کردند که حماس خواستار جلوگیری از تشدید تنش‌ها از سوی اسرائیل است. بر اساس آمار، از زمان اجرایی شدن توافق، ۴۹۷ مورد نقض ثبت شده که به کشته شدن بیش از ۳۴۲ فلسطینی منجر شده است.

