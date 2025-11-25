خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیشرفت مذاکرات حماس و مصر درباره سلاح مقاومت و اداره غزه

پیشرفت مذاکرات حماس و مصر درباره سلاح مقاومت و اداره غزه
کد خبر : 1718540
لینک کوتاه کپی شد.

منابع آگاه از پیشرفت‌های سازنده در مذاکرات رهبران حماس با مقامات دستگاه اطلاعات مصر خبر دادند. جلسات فشرده در قاهره بر تشکیل کمیته تکنوکرات برای اداره موقت نوار غزه و فراهم کردن زمینه آشتی ملی فلسطینی تمرکز دارد و مسئله سلاح مقاومت نیز در حال بررسی است.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، منابع آگاه از پیشرفت‌های مثبت در خصوص مسئله سلاح حماس خبر دادند و اعلام کردند که جلسات فشرده‌ای در قاهره میان رهبران این جنبش و مقامات دستگاه اطلاعات مصر در جریان است.

این نشست‌ها با هدف بررسی دوره انتقالی نوار غزه برگزار می‌شود و هیأتی فلسطینی به ریاست محمد درویش، رئیس شورای رهبری حماس، و با حضور خلیل الحیه، نزار عوض‌الله و زاهر جبارین در آن شرکت دارد. تمرکز اصلی این جلسات بر تشکیل کمیته‌ای تکنوکرات و مستقل به منظور فراهم کردن زمینه برای آشتی ملی فراگیر فلسطینی است.

منابع آگاه تأکید کردند که این مذاکرات در چارچوب برنامه‌ریزی برای اداره آینده نوار غزه و ورود به مرحله دوم توافق «شرم‌الشیخ-ترامپ» برای دستیابی به آتش‌بس بلندمدت در غزه انجام می‌شود.

این منابع افزودند که گفت‌وگوها به‌ویژه بر تشکیل کمیته‌ای تکنوکرات برای مدیریت موقت غزه و فراهم کردن زمینه آشتی ملی فراگیر فلسطینی متمرکز بوده است. پیش‌بینی می‌شود که مسئله سلاح مقاومت، به ویژه سلاح‌های شخصی نیروهای مقاومت، در جلسات جاری حل و فصل شود.

همچنین منابع آگاه تأکید کردند که حماس خواستار جلوگیری از تشدید تنش‌ها از سوی اسرائیل است. بر اساس آمار، از زمان اجرایی شدن توافق، ۴۹۷ مورد نقض ثبت شده که به کشته شدن بیش از ۳۴۲ فلسطینی منجر شده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات